Dolar
43.28
Euro
50.28
Altın
4,590.39
ETH/USDT
3,306.80
BTC/USDT
95,535.00
BIST 100
12,649.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “AK Parti Erzurum İl Danışma Meclisi Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Teknoloji

Pestisitlerin balıkların ömrünü ciddi ölçüde kısalttığı tespit edildi

Bilim insanları, tarımda yaygın şekilde kullanılan pestisitlerin balıkların yaşam süresini ciddi ölçüde kısalttığını ortaya koydu.

Zeynep Katre Oran  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
Pestisitlerin balıkların ömrünü ciddi ölçüde kısalttığı tespit edildi

Ankara

Araştırma kapsamında, Çin'deki göllerde yaşayan 20 binden fazla balık üzerinde yapılan saha gözlemleri ile yaygın pestisitlerden klorpirifosun, balıklardaki düşük düzeyli ancak uzun süreli etkileri incelendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Pestisitlere maruz kalan balıkların, yaşlanmanın biyolojik göstergesi olarak kabul edilen telomerlerinin belirgin şekilde kısaldığı tespit edildi.

Telomerlerin kısalmasının hücresel yaşlanmayı hızlandırdığı ve vücudun yenilenme kapasitesini azalttığı belirtilirken, bu göllerdeki balık popülasyonlarının daha genç bireylerden oluştuğu, bunun da yaşam süresinin kısaldığına işaret ettiği kaydedildi.

Laboratuvar deneyleri de bulguları doğrularken, düşük dozda ancak uzun süreli pestisite maruz kalmanın balıkların hayatta kalma oranını ciddi ölçüde düşürdüğü ve telomer yapısını bozduğu görüldü.

Çalışmanın detaylarına "Science" dergisinde yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan: Bu millet evelallah bu toprakları hep imanla yoğurmuş
AKOM'dan İstanbul'da hafta sonu buzlanma ve don uyarısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC için de siber güvenlik konuları önümüzdeki dönemde daha fazla ele alınmalı
Minik Leyla'nın öldürülmesiyle ilgili yeniden yargılamada amcası tutuklandı
"Casperlar" suç örgütü soruşturmasında 18 yaşından küçük 68 şüpheli hakkında iddianame
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Pestisitlerin balıkların ömrünü ciddi ölçüde kısalttığı tespit edildi

Pestisitlerin balıkların ömrünü ciddi ölçüde kısalttığı tespit edildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet