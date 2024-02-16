Dolar
30.81
Euro
33.19
Altın
2,004.74
ETH/USDT
2,814.10
BTC/USDT
51,738.00
BIST 100
9,242.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

OpenAI, metin komutlarıyla gerçekçi ve yaratıcı sahneler oluşturabilen "Sora"yı duyurdu

San Francisco merkezli teknoloji şirketi OpenAl, metin komutlarıyla gerçekçi ve yaratıcı sahneler oluşturabilen yapay zeka modeli Sora'yı tanıttı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
OpenAI, metin komutlarıyla gerçekçi ve yaratıcı sahneler oluşturabilen "Sora"yı duyurdu

New York

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'dan yapılan açıklamada, insanların gerçek dünya etkileşimi gerektiren sorunları çözmelerine yardımcı olan modellere ilişkin, yapay zekaya hareket halindeki fiziksel dünyayı anlamayı ve simüle etmeyi öğretmeye yönelik çalışma yapıldığı aktarıldı.

Sora'nın "metinden videoya" yapay zeka modeli olduğu kaydedilen açıklamada, bunun, kullanıcıların isteklerine bağlı olarak ve görsel kaliteyi koruyarak bir dakikaya kadar uzunlukta videolar oluşturabileceği bildirildi.

Açıklamada, bugün Sora'nın zararlar veya riskler açısından değerlendirilmesi amacıyla bazı takım üyelerinin kullanımına sunulduğu belirtilerek, ayrıca, modelin profesyonellere yararlı olacak şekilde geliştirilebilmesi için geri bildirim almak üzere bir dizi görsel sanatçı, tasarımcı ve film yapımcısının erişimine açıldığı aktarıldı.

Sora'nın, birden fazla karakterin, belirli hareket türlerinin ve konu ile arka planın doğru ayrıntılarının yer aldığı karmaşık sahneler oluşturabildiği bilgisi verilen açıklamada, modelin, istemleri doğru bir şekilde yorumlayabilmesine ve canlı duyguları ifade eden ilgi çekici karakterler oluşturabilmesine olanak tanıyan derin bir dil anlayışına sahip olduğu vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
Erzincan'daki maden ocağı sahasından alınan numunelerin incelenmesi çalışmaları sürüyor
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki kırsal mahallelerde eğitime 1 gün ara verildi
Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin ilk 14 maddesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti İstanbul İl Başkanlığına taziye ziyareti

Benzer haberler

OpenAI, metin komutlarıyla gerçekçi ve yaratıcı sahneler oluşturabilen "Sora"yı duyurdu

OpenAI, metin komutlarıyla gerçekçi ve yaratıcı sahneler oluşturabilen "Sora"yı duyurdu

Microsoft, Almanya'ya 3,2 milyar avroluk yatırım planlıyor

Google, Paris'te yapay zeka araştırma merkezi açtı

Rusya'da yapay zeka uygulaması GigaChat, tıp yeterlilik sınavını geçmeyi başardı

Rusya'da yapay zeka uygulaması GigaChat, tıp yeterlilik sınavını geçmeyi başardı
Türk savunma sanayisi "proje pazarı"nda buluştu

Türk savunma sanayisi "proje pazarı"nda buluştu
Nvidia'nın piyasa değeri Alphabet'i de geçti

Nvidia'nın piyasa değeri Alphabet'i de geçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet