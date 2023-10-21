Dolar
27.99
Euro
29.69
Altın
1,981.42
ETH/USDT
1,605.70
BTC/USDT
29,769.00
BIST 100
7,510.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mısır’ın Başkenti Kahire’de "Gazze'deki gelişmeler, Filistin Davasının Geleceği ve Barış Süreci" konulu Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi düzenleniyor. Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Teknoloji

Öğrencilerin geliştirdiği "Hope" arama kurtarma çalışmalarında "umut" olacak

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri, deprem sonrası enkaz altında kalanların yerini tespit edebilecek "Hope" adlı arama kurtarma robotu geliştirdi.

Süleyman Elçin  | 21.10.2023 - Güncelleme : 21.10.2023
Öğrencilerin geliştirdiği "Hope" arama kurtarma çalışmalarında "umut" olacak Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

İstanbul Teknik Üniversitesi Robotik Arama Kurtarma ekibi, Türkiye'nin yaşadığı afetlerde arama kurtarma ekiplerine yardımcı olabilmek amacıyla çalışma başlattı. Mühendislik öğrencilerinden oluşan mekanik, elektronik, yazılım ve organizasyon takımları oluşturan ekip, tasarımı kendilerine ait olan "Hope" arama kurtarma robotunu yaptı.

Üzerindeki görüntü işleme teknolojisi ile vücut sıcaklığından enkaz altında kalanların yerini tespit ediyor.

Antalya BilimFest'te "Hope"u ziyaretçilere tanıtan ekip üyesi Nurettin Akçakoyun, AA muhabirine, Türkiye'nin deprem kuşağında olmasının kendilerini çeşitli arama kurtarma araçları geliştirmeye yönelttiğini söyledi.

Bu kapsamda daha önce 3 araç geliştirdiklerini ifade eden Akçakoyun, enkaz altında kalanların yer tespitinin önemini fark ettiklerini ve buna yönelik yaptıkları çalışmalar sonucu Türkçesi "umut" olan "Hope" adlı arama kurtarma robotunu geliştirdiklerini söyledi.

"Paletli sistemi sayesinde kendi ekseni etrafında 360 derece dönebiliyor"

Akçakoyun, Hope'un enkaz üzerine çıkarak insanların yaşam varlığını gözlemlemeye yönelik tasarlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Paletli sistemi sayesinde kendi ekseni etrafında 360 derece dönebiliyor. Kendi ayakları üzerinde yükselip alçalabiliyor. Araç esnek olması dolayısıyla zorlu ortamlarda iyi hareket edebiliyor. Sensörleriyle ortamdaki engelleri algılayıp bulunduğu alanın haritasını çıkarıyor. Bu sayede robot engellerden kaçıp otonom hareket edebiliyor. 75 kilo ağırlığında, 1,2 metre uzunluğundaki robot kum, çakıl, tahta ya da beton fark etmeden arama ve kurtarma faaliyetlerinde görev yapıyor."

Robotun gelişmiş algılama yeteneği bulunduğunu ifade eden Akçakoyun, şöyle konuştu:

"Algılayıcılar ile ortamın karbondioksit miktarı, sıcaklığı ve nem değerlerini ölçüyor. Bunların dışında ortamdaki sesleri de algılayarak kazazedelerin yerlerini tespit edebiliyor. İnsan varlığını vücudunun sıcaklığından tespit ederek görüntü işleme teknolojisi ile bilgisayar ortamında görüntüleyerek elde ettiği verileri yetkililere aktarıyor. Bu araç sayesinde enkaz üzerine kimse çıkmadan, enkaz altındakilere zarar vermeden gözlemleme yapılabiliyor."

Hope'un kullanımıyla ilgili belediyelerle görüşmeler yaptıklarını aktaran Akçakoyun, "Depremin ardından insanlarda her zaman umudun var olması gerekiyor. Biz de bu umudu hep yaşatsın diye robotumuza 'Hope' adını verdik." ifadelerini kullandı.

Akçakoyun, Hope ile bu yıl düzenlenen TEKNOFEST'te ödül aldıklarını belirterek, projeleri ile uluslararası Robocup Rescue yarışmasına katılacaklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da 500 konteynerli "Kore-Türkiye Dostluk Kenti"nin açılışı yapıldı
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 21'e düştü
Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne Öncü Keçeli atandı
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı
Engelli ve yaşlı depremzedelerin konteyner temizliği ve kişisel bakımı Vefa ekibinden

Benzer haberler

Öğrencilerin geliştirdiği "Hope" arama kurtarma çalışmalarında "umut" olacak

Öğrencilerin geliştirdiği "Hope" arama kurtarma çalışmalarında "umut" olacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet