Dolar
32.21
Euro
34.73
Altın
2,368.36
ETH/USDT
3,030.00
BTC/USDT
63,000.00
BIST 100
10,313.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Neuralink, ilk kez insan kafatasına yerleştirilen çipte sorun yaşandığını açıkladı

Elon Musk'ın kurucusu olduğu Amerikan nöroteknoloji firması Neuralink, ilk kez bir insanın kafatasına yerleştirdikleri çipin beyinden ayrılmaya başladığını bildirdi.

Aleyna Çil  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
Neuralink, ilk kez insan kafatasına yerleştirilen çipte sorun yaşandığını açıkladı

Ankara

Neuralink’in internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Noland Arbaugh'un beyin dokusuna yerleştirilen 64 bağlantı kablosunun geriye çekilmesi nedeniyle kafatasındaki işlemci ve pilin sinirlerden aldığı veri miktarı azaldı.

Firma, kabloların geriye çekilmesiyle işlenen veri miktarının azalmasının ilk beyin çipi kullanıcısı Arbaugh'un sağlığı konusunda tehlike arz etmediğini belirterek cihazın işlevselliğini arttırmak amacıyla çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Beynine 28 Ocak'ta çip yerleştirilen Arbaugh, ameliyattan sonraki haftalarda sadece düşünerek satranç oynayabilmişti. Neuralink, şubatın sonlarından itibaren çipin daha az veri yakaladığını duyurmuştu.

Yaklaşık 8 yıl önce geçirdiği kazadan sonra elleri ve ayakları felçli kalan Arbaugh, 4 Mayıs'ta X hesabından yaptığı canlı yayında soruna rağmen çipi kullanarak satranç oynamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üniversitelerde Filistin'e destek eylemleri sürüyor
ODTÜ'de İsrail'in saldırıları protesto edildi
İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı
Yeniden ibadete açılan Kariye Camisi'nde 79 yıl sonra ilk cuma namazı kılındı
DMM, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 2022'yi zararla kapattı" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

Neuralink, ilk kez insan kafatasına yerleştirilen çipte sorun yaşandığını açıkladı

Neuralink, ilk kez insan kafatasına yerleştirilen çipte sorun yaşandığını açıkladı

Elon Musk, otonom sürüş teknolojisini piyasaya sürebilmek için Çin'de lobi yapıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet