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NASA'nın keşif aracı Curiosity, Mars'taki 3 bininci gününü tamamladı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), gezginci robotik aracı Curiosity, Mars'taki keşif görevinde 3 bininci gününü tamamladı.

Emre Aytekin   | 15.01.2021
NASA'nın keşif aracı Curiosity, Mars'taki 3 bininci gününü tamamladı

Ankara

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, keşif aracının 2012'de Kızıl Gezegen'in yüzeyine inmesinden bu yana, "sol" adı verilen 3 bin Mars günü geçti.

Mars, kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 24 saat 40 dakikada tamamladığından, bir Mars günü Dünya'dakinden 40 dakika uzun sürüyor.

NASA, aracın 3 bininci gününü tamamlaması şerefine, Curioisty'nin 18 Kasım 2020'de çektiği fotoğraflardan kolaj yapılan bir panoramayı internet sitesinde yayımladı.

Panorama, Curiosity'nin Eylül 2014'ten bu yana tırmandığı Sharp Dağı bölgesindeki kaya oluşumlarını resmediyor.

2011'de uzaya fırlatılan Curiosity, 2012'de Mars'taki Gale Krateri'ne inmişti.

Gezginci robot, 9 yıldır devam eden keşif faaliyetinde Kızıl Gezegen'in geçmişte mikrobiyolojik canlı yaşamına ev sahipliği yapmış olabileceğine dair çok sayıda kanıt topladı.

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