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Bilim Teknoloji

NASA'nın Jüpiter keşif aracı Juno, gezegenin uydusu Ganymede'i fotoğrafladı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Jüpiter keşif aracı Juno, gezegenin uydusu Ganymede'i yakın geçişi sırasında fotoğrafladı.

Emre Aytekin   | 09.06.2021
NASA'nın Jüpiter keşif aracı Juno, gezegenin uydusu Ganymede'i fotoğrafladı nasa.gov

Ankara

NASA'dan yapılan açıklamada, Juno'nun 7 Haziran'da uydunun 1038 kilometre yaklaştığı, bunun Galileo uzay aracının Mayıs 2000'de yaptığı geçişten bu yana en yakın temas olduğu belirtildi.

Juno'nun geçişi sırasında çektiği iki fotoğraf, Dünya'ya ulaştı. NASA, fotoğrafları internet sitesinde yayımladı.

Biri Juno'nun "Junocam" adı verilen optik kamerası, diğeri ise "Yıldız Referans Ünitesi" adı verilen yeşil filtreli karanlık görüş kamerası tarafından çekilen fotoğraflarda, uydunun yüzeyi tüm kraterleri ve çizgileriyle net görülebiliyor.

Juno Baş Araştırmacısı Scott Bolton, "Bir uzay aracı, bu nesilde ilk kez bu dev uyduya bu kadar yaklaşıyor. Bilimsel sonuçlara varmak için acele etmeyeceğiz. Şimdilik bu göksel ihtişamın tadını çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Jüpiter'in yörüngesinde toplam 79 uydusu bulunuyor. En büyükleri Ganymede, Güneş Sistemi'ndeki 9'uncu en büyük cisim. Merkür'den büyük olan Ganymede, Güneş Sistemi'nde kendi manyetik alanı bulunan tek uydu olarak da biliniyor.

NASA'nın 2011'de uzaya fırlattığı Juno keşif uydusu, Temmuz 2016'da Jüpiter'e vardığından bu yana gezegenin yörüngesinde keşif faaliyetini sürdürüyor.

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NASA'nın Jüpiter keşif aracı Juno, gezegenin uydusu Ganymede'i fotoğrafladı