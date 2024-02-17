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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde STK temsilcileri ile bir araya geldiği programda konuşuyor.
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Teknoloji

NASA, morötesi ışınların yardımıyla galaksiler ve yıldızların oluşumunu inceleyecek

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), yeni uzay misyonu kapsamında morötesi ışınlarını inceleyerek, galaksilerin ve yıldızların oluşumunu araştırmaya hazırlanıyor.

Ecem Şahinli Ögüç  | 17.02.2024 - Güncelleme : 17.02.2024
NASA, morötesi ışınların yardımıyla galaksiler ve yıldızların oluşumunu inceleyecek

Ankara

NASA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ajans, "Astrofizik Orta Sınıf Kaşif Misyonu" kapsamında "UVEX" (UltraViolet EXplorer) isimli uzay teleskobunu, morötesi ışınları incelemek üzere 2030'da uzaya gönderme kararı aldı.

UVEX teleskobu yardımıyla galaksilerin, yıldız patlamalarının ve büyük yıldızların incelenmesi hedefleniyor.

NASA Bilim Misyonu Direktörlüğünden Nicola Fox, konuya ilişkin, "UVEX teleskobu, galaksilerin doğasını daha iyi anlamamıza ve evrendeki değişen olayları takip etmemize yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ajansın Astrofizik Bölümü Direktörü Mark Clampin ise UVEX'in, evrendeki çoklu dalga boylarının ve geçici değişimlerin izlenmesine yardımcı olacağını söyledi.

UVEX teleskobunun 2 yıllık görev maliyetinin, fırlatma giderleri hariç 300 milyon dolar olması bekleniyor.

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