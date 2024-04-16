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Teknoloji

NASA, Mars'tan kaya örneği getirmenin düşük maliyetli yolunu arıyor

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars'tan Dünya'ya düşük maliyetle kaya ve toprak örnekleri getirmek için çalışmalar yürütüyor.

Lejla Biogradlija  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
NASA, Mars'tan kaya örneği getirmenin düşük maliyetli yolunu arıyor

Cape Canaveral

NASA'nın uzun yıllardır Mars'tan kaya ve toprak örnekleri getirmeyi planlandığı bilinirken, görev maliyetinin yüksek meblağlara ulaşması nedeniyle projenin hayata geçirilmesi erteleniyor.

NASA Başkanı Bill Nelson, bir konferansta yaptığı konuşmada, 2040'a kadar örnek getirebilmenin toplam maliyetinin 8 ila 11 milyar dolar olduğunu belirterek, bu durumu "fazla maliyetli ve oldukça geç" şeklinde değerlendirdi.

Projeye ilişkin farklı seçenekleri değerlendirdiklerini aktaran Nelson, "Mars'tan örnek getirme projesine finans desteği sağlamak için diğer bilim projelerini göz ardı etmek istemiyoruz. Yeni ve canlı fikirler istiyoruz." dedi.

Nelson, projenin hızlı ve daha az maliyetle hayata geçirilmesi için NASA'nın her biriminden yeni fikirlere açık olduklarını vurguladı.

NASA Bilim Misyonu Şefi Nicky Fox da Dünya'ya getirilecek örneklerin 2040'ta astronotların Mars'a gidişine yardımcı olabileceğini söyledi.

Bu arada, NASA'nın "Perseverance" adlı keşif aracının Mars'taki "Jezero Krateri" adı verilen havzada antik bir gölün varlığını doğruladığı ve buradan 24 örnek topladığı biliniyor.

Mars’tan kaya örneği getirme NASA’nın en zorlu görevlerinden biri olarak değerlendirilirken, Perseverance keşif aracının topladığı kaya örneklerinin Dünya'ya getirilebilmesi için yüksek bütçeli bir dizi uzay aracı kullanılması gerekiyor.

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