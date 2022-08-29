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Teknoloji

NASA, Ay'a gönderilecek kapsülün fırlatılmasını motorundaki arıza nedeniyle 2 Eylül'e erteledi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ay'a dönüş projesi (Artemis) kapsamında bugün yapılacak test uçuşunun, taşıyıcı roketin motor tankında yaşanan sorun nedeniyle son anda ertelendiğini açıkladı.

Mücahit Oktay   | 29.08.2022
NASA, Ay'a gönderilecek kapsülün fırlatılmasını motorundaki arıza nedeniyle 2 Eylül'e erteledi

New York

ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden Ay yolculuğuna bugün başlaması planlanan kapsül ve roketin birleşimi SLS-Orion uzay aracının uçuşunun, roket motorundaki sızmanın engellenememesi nedeniyle iptal edildiği, yeni denemenin 2 Eylül'de yapılacağı bildirildi.

Planlanan uçuştan yarım saat önce Twitter adresinden, "3 numaralı motorla ilgili bir sorun üzerinde çalışıldığı için kalkış şu anda planlanmamış bir beklemede." açıklamasında bulunan NASA, fırlatmaya dakikalar kala, canlı yayın yaptığı internet sitesinden, "Mühendisler, tüm çabalara rağmen motordaki sızmayı durduramadı. Misyon 2 Eylül'e ertelendi." anonsunu geçti.

NASA'nın Derin Uzay Keşif Sistemlerinin ilk entegre uçuş testini gerçekleştirecek olan "Artemis I" uçuşunda, yolcu barındırmayan kapsülün Ay'ın etrafında geçireceği 6 haftanın ardından Dünya'ya dönmesi planlanıyordu.

Artemis projesi

NASA, Artemis programıyla, 1960'lar ile 1970'lerde hayata geçirdiği Apollo Projesi ile yakaladığı başarıyı bir kez daha elde etmeyi amaçlıyor.

Artemis I adlı deneme uçuşuyla, astronotları taşımaya hazır olup olmadığını anlamak için dünyanın en güçlü uzay mekiği olduğu söylenen SLS-Orion uzay aracının, test edilmesi hedefleniyor.

SLS'nin, NASA'nın Apollo Projesi sırasında uçurduğu Satürn V roketlerinden bu yana inşa ettiği en büyük yeni dikey fırlatma sistemini temsil ettiği belirtiliyor.

SLS-Orion uzay aracının tasarımı, inşası, testleri ve zemin tesisleri dahil olmak üzere şimdiye kadar NASA'ya en az 37 milyar dolara mal olduğu ifade ediliyor.

Yunan mitolojisinde Apollo'nun ikiz kız kardeşi Artemis'den ismini alan programla NASA, en erken 2025 yılında astronotları yeniden Ay'a ulaştırmayı, Mars'a insan göndermeyi amaçlayan daha iddialı uzay yolculuklarına giden yolda bir sıçrama tahtası görevi görerek, uzun vadeli bir Ay kolonisi kurmayı hedefliyor.

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