Dolar
32.32
Euro
34.81
Altın
2,301.87
ETH/USDT
3,128.00
BTC/USDT
63,789.00
BIST 100
10,276.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Mühendis adayları geliştirdikleri otonom araçla uluslararası yarışmada kürsüyü hedefliyor

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Mekatronom Takımı, kendi algoritmalarıyla geliştirdikleri otonom araçla Romanya'da katılacakları Bosch Geleceğin Mobilite Yarışması'nda uluslararası başarı hedefliyor.

Kadir Yıldız  | 04.05.2024 - Güncelleme : 04.05.2024
Mühendis adayları geliştirdikleri otonom araçla uluslararası yarışmada kürsüyü hedefliyor Fotoğraf: Kadir Yıldız/AA

Kocaeli

Yarışma danışmanı öğretim görevlisi Emre Uluşan, takım kaptanı Mehmet Baha Dursun, üyeler Bilal Özkahraman, Şükrü Fırat Sarp, Mehmet Aksoy ve Nezih Bora Yavaş'tan oluşan ekip, 15-19 Mayıs'ta Romanya'da yapılacak yarışmaya yönelik çalışmalarını 10 aydır sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin de destek verdiği KOÜ Mekatronom Takımı, kendi algoritmalarıyla geliştirdikleri otonom araçla uluslararası 80 takım arasından seçildikleri yarışmada 24 takıma karşı mücadele verecek.

Türkiye'den bu yıl kabul alan tek takımın üyeleri, yarışma sonunda kürsüye çıkmayı hedefliyor.

"Büyük başarı beklentisi var"

KOÜ Mekatronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Metin Ertunç, AA muhabirine, teorik bilgilerin, uygulamaya, projelere ve yarışmalarla aktarıldığını belirterek, bölüm olarak öğrencilerin, aralarında TÜBİTAK'ın da düzenlediklerinin olduğu birçok yarışmaya katılmasını sağladıklarını söyledi.

Öğrencilerin yarışmalarla hem kendilerini geliştirdiğini hem de teknolojik gelişime katkı sağladığını aktaran Ertunç, "Otonom araçlar konusunda arkadaşlarımız hem yazılım geliştirme hem de mekanik ve elektronik sistemleri bir araya getirip bir sistem ortaya çıkarma noktasında büyük faaliyet gösterdiler. Bu faaliyetleri destekliyoruz, onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onlardan büyük başarı beklentisi var." diye konuştu.

Ertunç, yapay zekanın endüstrideki yerinin, yakın gelecekte daha da artacağına işaret ederek, yapay zekanın en uygun uygulama alanlarından birinin de otonom araçlar olduğunu kaydetti.

Dünyada büyük firmaların bu alanda çalışmalar yürüttüğünü aktaran Ertunç, proje kapsamında öğrencileri bu alana yönlendirdiklerini dile getirdi.

Ertunç, otonom araçların çalışma alanlarına girdiğini belirterek, "Öğrencilerimizi buna yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu tür yarışmalarda öğrencilerimizin kazandığı yetkinlikler, Türk sanayisine büyük katkı olarak geri dönecek." dedi.

"Otonom araç teknolojilerinde yapılacak yatırımlar büyük kazançlar sağlayacak"

Öğretim görevlisi Emre Uluşan da otonom araç teknolojilerinde bugün yapılacak yatırımların, ileride ülke için büyük kazançlar sağlayacağını söyledi.

Öğrencilerin çalışma azminden gurur duyduğunu aktaran Uluşan, yerli yazılım ve teknoloji geliştirme hedefiyle çıktıkları yolda önlerine çıkan zorlukları, bölümde elde edilen bilgi ve teknolojilerin gelecek nesillere aktarılmasıyla aştıklarını kaydetti.

Uluşan, yarışmadan başarıyla döneceklerine inandığını belirterek, "Diğer çalışmaları da incelediğimizde yarışmadaki durumumuzu olumlu görüyorum. Ümitliyim, arkadaşlarla da gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

"Amacımız ülkemize başarı getirmek"

Takım kaptanı Baha Dursun ise geçen yıl temmuz ayından bu yana yarışma için çalıştıklarını dile getirerek, yarışmada Türkiye'den tek takım olarak mücadele edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Kendilerini otonom araç sektöründe geliştirmek istediklerini anlatan Dursun, tasarladıkları otonom araçla ilgili şu bilgileri verdi:

"160 takımdan elemeyi geçen 80 takıma Bosch araçları yolluyor. Onun üzerine kamera, ekran kartı ve diğer ekipmanları ekleyerek otonom hale getiriyoruz. Algoritmayı kendimiz yazarak şu anki duruma geldik. Yarışmadan güzel bir sonuç bekliyoruz. Yarışmada bize verilen koordinat sistemleri var, buna uyarak parkuru bitirmeye çalışıyoruz. Parkurda aracın önüne engel geliyorsa yanında yol yoksa sağa sola geçmeye çalışmıyor, bekliyor. Önündeki engel ilerleyince araç engeli takip ediyor, engel önünden kalkana kadar bekliyor. Sağ veya solda yol varsa engeli bu şekilde geçebiliyorsa geçiyor. Trafik ışıklarını, tabelalarını, yaya geçitlerini, park tabelasını algılıyor. Görevlerini yapıyor."

Dursun, yarışmada güçlü rakiplere karşı mücadele vereceklerini belirterek, "Rakiplerimiz genelde yüksek lisans öğrencisi, biz lisans düzeyindeyiz. Amacımız ülkemize başarı getirmek. Final 19 Mayıs'a geliyor. 19 Mayıs'ta final gününde başarı elde etmek istiyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çorum'da, Dodurga-İskilip kara yolunda heyelan nedeniyle ikinci kez çukur oluştu
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan deprem konutları paylaşımı: Biten her bina yeni umutları başlatıyor
Türkiye'de en çok araç Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiyor
Yurdun bazı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
"Orman Benim" kampanyasında 313 ton atık toplandı

Benzer haberler

Mühendis adayları geliştirdikleri otonom araçla uluslararası yarışmada kürsüyü hedefliyor

Mühendis adayları geliştirdikleri otonom araçla uluslararası yarışmada kürsüyü hedefliyor

İzmit Körfezi'ne günlük 400 ton çamurun akması engelleniyor

Kocaeli'de 2024'ün ilk çeyreğinde üretilen her 100 araçtan 86'sı dünya yollarında

Kocaeli Şehir Hastanesi 1 yılda yaklaşık 2 milyon kişiye sağlık hizmeti sundu

Kocaeli Şehir Hastanesi 1 yılda yaklaşık 2 milyon kişiye sağlık hizmeti sundu
Volkanik cürufta çilek yetiştiren liselilerden ilk hasat

Volkanik cürufta çilek yetiştiren liselilerden ilk hasat
Anadolu Otoyolu'nda devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet