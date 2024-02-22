Dolar
30.99
Euro
33.50
Altın
2,021.48
ETH/USDT
2,962.50
BTC/USDT
51,375.00
BIST 100
9,337.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sultangazi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda halka hitap ediyor.
logo
Teknoloji

Mısır'da Firavun II. Ramses'in heykeline güneş vurdu

Mısır'ın Asvan kentindeki Ebu Simbel Tapınağı'nda bulunan Firavun II. Ramses'in heykeline güneş ışığı vurdu.

İbrahim Khazen, Hacer Çakır  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
Mısır'da Firavun II. Ramses'in heykeline güneş vurdu

Kahire

Mısır'da devlete bağlı Ahram gazetesinin haberine göre, yılda sadece iki kez gerçekleşen doğa olayını yerli ve yabancı 4 bin 100 turist izledi.

Ebu Simbel Tapınağı'ndaki olaya çeşitli kutlamalar ve folklor gösterileri de eşlik etti.

Firavunlar dönemindeki Mısır'da, Ebu Simbel ve çevresinin, astronomi açısından önemli bir bölge olduğu biliniyor. Ebu Simbel'in kuzeybatısında 11 bin yıl öncesine dayanan taş pusula ile yağmur yağma zamanını gösteren taş saat bulunuyor.

Asvan'da dağın içi oyularak 20 yılda yapılan Ebu Simbel Tapınağı'nın kapısında 4 dev Ramses heykeli bulunuyor. Söz konusu tarihi olay sadece, II. Ramses'in "doğum günü" kabul edilen 22 Ekim ve "taç giyme günü" olduğu belirtilen 22 Şubat'ta gerçekleşiyor ve 20 dakika sürüyor.

Antik Mısır'da, Firavun II. Ramses heykelinin yüzüne güneş ışınlarının vurduğu 22 Ekim "tarım" mevsiminin, 22 Şubat ise "hasat" mevsiminin başlangıcına işaret ediyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: FAV Limanı'ndan başlayan çok önemli bir koridoru hayata geçireceğiz
Meksika'nın arama kurtarma köpeği "Proteo"nun adı Kayseri'de yaşatılacak
Fidan, tüm BM sisteminin reformuna ihtiyacı olduğunu söyledi
Bakan Göktaş: Biz 'Demokrasi yerelde başlar' anlayışını benimsiyor ve her kademede kadınların varlığını önemsiyoruz
Kars'ta kar etkili oldu

Benzer haberler

Mısır'da Firavun II. Ramses'in heykeline güneş vurdu

Mısır'da Firavun II. Ramses'in heykeline güneş vurdu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet