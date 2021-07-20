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Hacı adayları kutsal topraklarda
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Teknoloji

Milyarder iş insanı Jeff Bezos'un uzay yolculuğu gerçekleşti

Milyarder iş insanı Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin'in geliştirdiği ve Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan New Shepard uzay aracı ABD'nin Teksas eyaletinden uzaya fırlatıldı.

Dilara Zengin,Gamze Türkoğlu Oğuz   | 20.07.2021
Milyarder iş insanı Jeff Bezos'un uzay yolculuğu gerçekleşti

Washington

ABD’li e-ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos'un, Blue Origin aracıyla uzay seyahati

ABD’li e-ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos'un, Blue Origin aracıyla uzay seyahati başladı. ( Blue Origin - Anadolu Ajansı )

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos beraberindeki 3 kişi, Blue Origin şirketinin geliştirdiği New Shepard aracıyla Teksas'ın batısından uzaya fırlatıldı.

Mürettebatının tamamı sivillerden oluşan ve pilotsuz yapılan uçuş, tarihte bir ilk olma özelliği taşıyor.

Uçuşta Bezos'a kardeşi Mark Bezos'un yanı sıra Amerikalı kadın havacı 82 yaşındaki Wally Funk ve Somerset Capitals Partner şirketinin üst yöneticisinin 18 yaşındaki fizik öğrencisi oğlu Olivier Deamon eşlik ediyor.

Oliver Deamen uzaya gidecek "en genç", Funk ise "en yaşlı" kişi olacak.

Uçuştan önce hızlandırılmış eğitim gören Bezos ve beraberindekileri taşıyan aracın, 106 kilometre yüksekliğe çıkması hedefleniyor.

Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan New Shepard uzay aracı sorunsuz şekilde yeryüzüne indi.



İngiliz iş adamı Sir Richard Bronson da 11 Temmuz'da şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği araçla uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen yerden 100 kilometre yüksekliğe seyahat etmişti.



Branson dahil 6 kişiyi taşıyan Unity-2 uzay aracı, ABD'nin New Mexico eyaletinden fırlatılmış, araç Branson ve beraberindekilerle sorunsuz şekilde yeryüzüne inmişti.

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