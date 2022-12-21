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Teknoloji

Millet Kütüphanesi'nde swift kodlama eğitimi için ilk Apple Yetkili Eğitim Merkezi'nin açılışı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, "Burası Apple’ın yetkilendirilmiş eğitim merkezi, bundan sonra eğitimlerimiz devam edecek. Bu merkezin yanında yakında ayrıca oyun ve siber güvenlik atölyeleri açacağız." dedi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 21.12.2022
Millet Kütüphanesi'nde swift kodlama eğitimi için ilk Apple Yetkili Eğitim Merkezi'nin açılışı yapıldı Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Apple Yetkili Eğitim Merkezi'nde (AATCE) öğrencilere swift kodlama ile uygulama geliştirme konusunda eğitim verilecek bir program oluşturduklarını belirterek, "Burası Apple'ın yetkilendirilmiş eğitim merkezi, bundan sonra eğitimlerimiz devam edecek.” dedi.

Koç, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi İnovasyon Merkezi Atölyeleri kapsamında gerçekleştirilen, AATCE açılışında yaptığı konuşmada, öğrencilerin her kur kapsamında Apple'ın yetkili eğitim merkezinden 120 saat eğitim alacağını söyledi.

Öğrencilerin bugün ilk eğitimlerine başlayacaklarını anlatan Koç, "Burası Apple'ın yetkilendirilmiş eğitim merkezi. Bundan sonra eğitimlerimiz devam edecek. Fark etmişsinizdir, butik bir ortamdayız. Burada dünya standartlarında 3 ay boyunca 120 saatlik kaliteli bir eğitim alacaksınız. Eğitimlerimiz hafta sonu olacak. Bundan sonra eğitmen sayımızı artırdıkça bu eğitimlerin sayısını da artıracağız. Apple'ın onay verdiği bir eğitmenimiz var, iki eğitmenimiz daha geliyor." ifadelerini kullandı.

Koç, öğrencilere swift kodlama ile uygulama geliştirme konusunda eğitim verilecek bir program oluşturduklarını belirterek, bu eğitimlerin ücretsiz olacağını söyledi.

Eğitim için vatandaşların ve öğrencilerin e-Devlet Kapısı üzerinden başvuru yapabileceklerini dile getiren Koç, "Seçilen arkadaşlarımız bu eğitimi alacaklar. Bundan sonra da sertfika almanız gerekiyor. Sertifikasız hiçbir eğitim olmaz, mutlaka sizin almış olduğunuz eğitimi ölçmemiz gerekiyor. Bu sertifika dünya çapında geçerli olacak. Apple'ın yetkilendirmiş olduğu bu eğitimi aldıktan sonra da kariyerinize yeni fırsatlar doğurmuş olacaksınız. İlk eğitime katıldığınız için teşekkür ediyorum. Yeni açtığımız için, ilklersiniz, her sene ve her dönem eğitimimizin kalitesi artacak. Nitelik ve nicelik bakımında bakarsanız burada bizim amacımız çok sayıda değil kaliteli eğitim verebilmek. Bu kaliteli eğitim sayesinde sizlerin kariyer planlarınızda başarıları görmek istiyoruz. Bu 120 saatlik eğitimden sonra geri beslemeleriniz çok değerli. Bu geri beslemeler sayesinde eğitim sistemimizi de çeşitlendireceğiz, daha farklı eğitimler de koyacağız. Milletin evi dediğimiz Millet Kütüphanesi'ni sadece bir kütüphane olmaktan çıkartıp, burada eğitim verilen canlı bir ortama dönüştüreceğiz." diye konuştu.

Koç, bu merkezin yanında yakında ayrıca bir oyun ve bir de siber güvenlik atölyesi açacaklarını bildirdi.

Öğrencilere "buralarda olmaya devam edin" çağrısında bulunan Koç, "Apple Yetkili Eğitim Merkezi'nden sonra belki oyun atölyemize ve siber güvenlik atölyemize geçersiniz. Böylece milletin evini, Millet Kütüphanesi'ni daha yetkin ve verimli kullanmak istiyoruz. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum, hayırlı eğitimler diliyorum." dedi.

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