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Teknoloji

Meslek liseliler atıkları ayrıştırıp tanımlı karta para yükleyebilen makine üretti

Konya Selçuklu Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, "sıfır atık" çalışmaları kapsamında cam, metal ve plastik atıkları ayrıştıran ve bu atıklar için tanımlı karta para yükleyebilen makine yaptı.

Havva Dereağzı   | 19.10.2022
Meslek liseliler atıkları ayrıştırıp tanımlı karta para yükleyebilen makine üretti Fotoğraf: Havva Dereağzı / AA

Konya

"Sıfır atık" kapsamında tasarlanan farklı projelerle dikkati çeken okulda, geri dönüşüm kutularına atılanların daha kolay toplanıp işlenmesi ve öğrencilere "sıfır atık" bilincinin kazandırılması için "Pak-Matik" isimli yeni bir makine üretildi.

Okulun Otomasyon Bölümü Öğretmeni Selçuk Tarhan, AA muhabirine, makineyi Ar-Ge çalışmaları sonucunda yaklaşık 3 ayda ürettiklerini söyledi.

Okul kantininden yapılan alışveriş sonrası ortaya çıkan atıkların daha iyi değerlendirilmesi fikrinden yola çıkıldığını aktaran Tarhan, "Geri dönüşüm için çöp kutuları kullanılıyordu ama öğrencilere çok hitap etmiyordu. Biz de hem atıkları toplayalım hem ayrıştıralım hem de öğrenciler maddi kazanım elde etsin istedik." dedi.

Makinenin yazılımı, elektronik kartları ve genel mekanik yapısı okulda üretildi

Tarhan, makinenin öğrenci ve öğretmenlerin iş birliğinde yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Makinemizin yazılımını, elektronik kartlarını, genel mekanik yapısını okulumuzda ürettik. Hem geri dönüşüm hem de sıfır atık adına ülkemize yararlı olmasını istediğimiz bir ürün. Makinemizde atıkları algılamaya yarayan sensörler var. Bu sensörler vasıtasıyla içine atılan camı, tenekeyi ve plastik şişeyi ayırt edebiliyor, bunları kendi sepetinde ayrı haznelere yönlendiriyor. Bu işlemler sonucunda da öğrencinin adına tanımlamış karta atıkların bedeli olan para yüklenmiş oluyor. Makinemiz atıkları toplayıp öğrencilere kazanım sağlarken, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu Kızılay'a da katkı sağlıyor. Öğrenci isterse topladığı atıklardan elde ettiği miktarı Kızılay'ın hesabına da yatırarak bağışta bulunabiliyor."

Zamandan ve insan gücünden tasarruf sağlıyor

Okul Müdürü Tayyip Sarı, otomasyon ve metal bölümlerinin iş birliğiyle üretilen makinenin geri dönüşüm kutularındaki atıkların ayrıştırılması için zamandan ve insan gücünden tasarruf sağladığını, her alanda kullanılabilecek değerli bir ürün olduğunu vurguladı.

Makineyi okulda kullanmaya başladıklarına değinen Sarı, "Ürünümüzü okulumuzda çok rahat kullanabiliyoruz. İleriye dönük çok değerli bir proje olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Otomasyon Bölümü 12. sınıf öğrencisi Taha Furkan Eken, projede yer almaktan çok mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Normal geri dönüşüm kutuları kullanıyoruz ama onlarda herhangi bir maddi gelir elde edemiyoruz ve bu bilinci tam olarak sağlayamıyoruz. Bu makine o bilinci sağlamayı hem de maddi anlamda destek vermeyi amaçlıyor. Ben de projede yer almaktan mutluluk duyuyorum, ülkeye çok katkı sağlayacağına inanıyorum."

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