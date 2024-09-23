Dolar
34.15
Euro
37.98
Altın
2,621.47
ETH/USDT
2,647.30
BTC/USDT
63,552.00
BIST 100
9,895.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aydın Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Programı’nda konuşuyor.
logo
Teknoloji

Mercedes-Benz, saatte 95 kilometre hıza kadar otomatik sürüş sunacak

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz, belirli koşullar altında, otomatik sürüş sistemi ile donatılmış araçların saatte 95 kilometre hıza kadar öndeki bir aracı takip edebileceğini duyurdu.

Bahattin Gönültaş  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
Mercedes-Benz, saatte 95 kilometre hıza kadar otomatik sürüş sunacak

Berlin

Mercedes-Benz'den yapılan açıklamada, şirketin, "Drive Pilot" adını verdiği "Seviye 3" otonom sürüş teknolojisinde bir sonraki adımı atarak sistemi Almanya'nın otoyollarında daha yüksek hızlarda çalışacak şekilde piyasaya sürmek istediği belirtildi.

Belirli koşullar altında, otomatik sürüş sistemi ile donatılmış araçların otoyollarda saatte 95 kilometre hıza kadar öndeki bir aracı takip edebileceği belirtilen açıklamada, sistemin 2024 sonunda Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu (KBA) tarafından onaylanması ve satışların 2025 yılı başında başlamasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Mercedes-Benz'in söz konusu sistemi saatte 130 kilometreye kadar daha yüksek hızlarda sunabilmek için çalıştığı bildirilen açıklamada, "Drive Pilot"un fiyatının aynı kalacağı (KDV dahil 5 bin 950 avrodan başlayan fiyatlarla), halihazırda "Drive Pilot" ile donatılmış olan araçların da ücretsiz olarak güncelleneceği aktarıldı.

Mercedes-Benz'in "Drive Pilot" ile donatılmış araçlarında sistemin kullanılabileceği maksimum hız, saatte 60 kilometre ile sınırlandırılıyordu.

KBA'nın yeşil ışık yakması halinde Mercedes-Benz, Almanya'da daha yüksek hızlar için onay alarak 3. seviyede kısmi otonom otomobil satabilen ilk şirket olacak.

Şirketin Münih merkezli rakibi BMW de şu anda sürücünün otoyolda saatte 60 kilometreye kadar hızda sorumluluğu araca devretmesine olanak tanıyan bir sürücü asistanı sunuyor.

Otonom sürüş sistemleri 0 ve 5 arasında numaralandırılıyor. 5, "tamamen otonom" anlamına geliyor. Şu anda piyasada gelişmiş otonom özelliklere sahip araçların çoğu en fazla "Seviye 2" sistemini karşılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanlığından hac ücretlerine yönelik iddialara ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Tunç: Diyarbakır'dan birtakım kamera görüntüleri TÜBİTAK'a gönderildi, inceleme yapılıyor
İstanbul'da şehit olan polis memuru için cenaze töreni düzenlendi
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Depremlerden etkilenen Adıyaman'da köy evlerinin inşası sürüyor

Benzer haberler

Mercedes-Benz, saatte 95 kilometre hıza kadar otomatik sürüş sunacak

Mercedes-Benz, saatte 95 kilometre hıza kadar otomatik sürüş sunacak

Almanya'da Brandenburg eyalet meclisi seçimlerinde SPD'nin birinci çıktığı bildirildi

Bakan Şimşek, Almanya'da dev şirketlerin üst yöneticileriyle buluştu

Almanya'nın Brandenburg eyaletindeki seçimler öncesinde anketler aşırı sağı ilk sırada gösteriyor

Almanya'nın Brandenburg eyaletindeki seçimler öncesinde anketler aşırı sağı ilk sırada gösteriyor
Almanya'daki yangında hayatını kaybeden Emine ve Umut Can Çoban'ın cenaze namazı kılındı

Almanya'daki yangında hayatını kaybeden Emine ve Umut Can Çoban'ın cenaze namazı kılındı
Almanya, İsrail'in Filistin'deki işgale son vermesine dair UAD'nin görüşünü destekleyeceğini duyurdu

Almanya, İsrail'in Filistin'deki işgale son vermesine dair UAD'nin görüşünü destekleyeceğini duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet