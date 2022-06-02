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Teknoloji

Litvanya Savunma Bakanı Yardımcısı Semeska'dan Baykar'a ziyaret

Litvanya Savunma Bakanı Yardımcısı Vilius Semeska, beraberindeki heyetle Baykar'ı ziyaret etti.

Tolga Yanık   | 02.06.2022
Litvanya Savunma Bakanı Yardımcısı Semeska'dan Baykar'a ziyaret

İstanbul

Baykar ziyaretinde Semeska'ya, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar eşlik etti.

Ziyarete ilişkin Baykar'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Litvanya halkının duyarlı kampanyasının başarıyla tamamlandığını Litvanya Savunma Bakanı Yardımcısı Vilius Semeska'dan öğrendik. Litvanya'ya 1 adet Bayraktar TB2 sağlayacağız. Toplanan bağışın tamamının Litvanya tarafından Ukrayna'ya insani yardım olarak gönderilmesini rica ediyoruz."

Ziyaretin anısına Semeska'ya, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından Bayraktar TB2 maketi hediye edildi.

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