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Küresel ısınma nedeniyle dağ buzullarının yaklaşık yüzde 10'u 2050'de yok olacak

Bilim insanları, küresel ısınma nedeniyle önümüzdeki 30 yılda yükseklerdeki buzulların yüzde 10'unun yok olacağı uyarısında bulundu.

Emre Aytekin   | 29.04.2021
Küresel ısınma nedeniyle dağ buzullarının yaklaşık yüzde 10'u 2050'de yok olacak

Ankara

Guardian gazetesinin haberine göre, Bremen Üniversitesinden buzul bilimci Ben Marzeion, yürüttüğü meta araştırmayla dağ buzullarının küresel ısınmadan geri dönülmez şekilde etkilendiğini tespit etti.

Marzeion, dünyadaki yaklaşık 200 bin dağ buzulunun erime eğilimlerini incelendi.

100'den fazla bilgisayar modellemesinden elde edilen verileri bir araya getiren Marzeion, 2021-2050 yılları arasında ortalama 13 bin 200 kilometre küp suya eşdeğer buzul kaybının olmasının beklendiğini bildirdi.

Marzieon, Paris İklim Antlaşmasındaki sıcaklık artışı hedeflerine uyulsa bile dağ buzullarının yüzde 10'una karşılık gelen kaybın geri çevrilmesinin, halihazırda insan eliyle ortaya çıkan ısınma nedeniyle imkansız olacağını vurguladı.

Karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik en iyi ve en kötü senaryoları karşılaştıran Marzeion, iki senaryo arasındaki kayıp farkının yüzde 20'den az olacağını belirledi.

Marzeion, dağ buzullarının erimesine etki eden ısınmanın 20-30 yıl öncenin karbon salınımının yarattığı sera etkisinden kaynaklandığına dikkati çekerek, "Bir açıdan bunu bir kıyamet gibi görebiliriz çünkü dağ buzullarının çoğunun erimesini durdurmak halihazırda imkansız. Ancak insanların günümüzde alınan kararların iki üç kuşak sonra dünyamızı nasıl doğrudan etkileyebildiğini görmeleri açısından önemli." değerlendirmesinde bulundu.

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