Euro
8.93
Dolar
7.47
BIST 100
1,560.70
Altın
1,734.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yıl Dönümü Töreni Yusufeli'ndeki köyde çok sayıda binaya sıçrayan yangın tamamen söndürüldü.VTR
logo
Bilim Teknoloji

Kovid-19'un neden olduğu komplikasyonlar sonucu ölen hastaların çoğunun kalbinde virüse rastlandı

Bilim adamları, yeni tip koronavirüsün neden olduğu komplikasyonlar sonucu yaşamını yitiren 41 hastanın 30'unun kalbinde virüs tespit etti.

Emel Gözellik   | 18.03.2021
Kovid-19'un neden olduğu komplikasyonlar sonucu ölen hastaların çoğunun kalbinde virüse rastlandı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Science Magazine internet sitesindeki habere göre, ABD'deki Massachusetts Hastanesi'nde yürütülen çalışmada 41 hastadan alınan yaklaşık 1000 kalp dokusu incelendi.

Koronavirüsün neden olduğu komplikasyonlar sonucu yaşamını yitiren 41 hastanın 30'unun kalbinde virüse rastlayan doktorlar, bu 30 kişinin hastalık sürecindeki kalp atışlarının diğerlerine kıyasla hızlı ve düzensiz olduğuna işaret etti.

Doktorlar, bu hastalardaki kalp iltihabının daha çok hastanede kalış ve semptomların süresiyle güçlü şekilde bağlantılı olduğuna işaret etti.

Doktorlar ayrıca kalp hasarının ölmeden önce uzun bir Kovid-19 hastalık dönemi geçiren birçok hastada olabileceğini kaydetti.

İngiltere'de yapılan bir araştırmada da Kovid-19'u ağır geçiren hastaların yarısına yakınında kalp hasarı saptanmıştı.

Taburcu edildikten bir ay sonra kalpleri manyetik rezonans (MR) görüntüleme yöntemiyle incelenen bu kişilerin yaklaşık yüzde 50'sinde kalp kası iltihaplanması, kalp dokusunda hasar veya kalbe giden sınırlı kan akımı gibi durumlar belirlenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 salgınında yaşlı sağlığının korunmasında hem fiziksel hem psikolojik destek önem taşıyor
Kovid-19 aşısı yaptıranlara 'düzenli uyku' önerisi
'Mutlu kent' Sinop'ta turizmcilerden vatandaşlara 'Kovid-19 tedbirlerine uyalım' çağrısı
'Ölümün kıyısından döndüm'
'İlk defa yürümeyi öğrenen çocuk gibi yeniden yürümeye çalışıyorum'

Benzer haberler

Kovid-19'un neden olduğu komplikasyonlar sonucu ölen hastaların çoğunun kalbinde virüse rastlandı

Kovid-19'un neden olduğu komplikasyonlar sonucu ölen hastaların çoğunun kalbinde virüse rastlandı

Kovid-19 aşısı yaptıranlara 'düzenli uyku' önerisi

Gerçeğe dönüşen bir komplo teorisi: Aşı pasaportu

Türkiye'nin Kovid-19 tedbirlerindeki başarısı turizm rezervasyonlarına da olumlu yansıyor

Türkiye'nin Kovid-19 tedbirlerindeki başarısı turizm rezervasyonlarına da olumlu yansıyor
'Mutlu kent' Sinop'ta turizmcilerden vatandaşlara 'Kovid-19 tedbirlerine uyalım' çağrısı

'Mutlu kent' Sinop'ta turizmcilerden vatandaşlara 'Kovid-19 tedbirlerine uyalım' çağrısı
'Ölümün kıyısından döndüm'

'Ölümün kıyısından döndüm'