Euro
9.90
Dolar
8.20
BIST 100
1,385.98
Altın
1,770.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Bilim Teknoloji

Kovid-19'u tuzağa düşürüp ortadan kaldırmayı hedefleyen nanoparçacıklar tasarlandı

"Nanotuzaklar" adı verilen parçacıkların, virüsün enfekte ettiği hücreleri taklit ederek SARS-CoV-2 virüsünü kendine çekmesi hedefleniyor.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 28.04.2021
Kovid-19'u tuzağa düşürüp ortadan kaldırmayı hedefleyen nanoparçacıklar tasarlandı

Ankara

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) potansiyel tedavisinde kullanılmak üzere nanoparçacıklar tasarlandı.

Nano dergisinin sitesinde yer alan habere göre, "Nanotuzaklar" adı verilen parçacıkların, virüsün enfekte ettiği hücreleri taklit ederek SARS-CoV-2 virüsünü kendine çekmesi hedefleniyor.

Chicago Üniversitesi Pritzker Moleküler Mühendislik Okulunda görevli bilim insanları, SARS-CoV-2'nin hücrelere bağlanma mekanizmasını inceleyerek yüzeylerinde yüksek yoğunlukta ACE2proteini ve antikorlar bulunan iki tür nanoparçacık tasarladı.

Nanoparçacıklarla hem virüsün tuzağa düşürülmesi hem de ortadan kaldırılması amaçlanırken, psödovirüsün (virüsün çoğalmayan zayıflatılmış hali) nanoparçacığa bağlanmasının yapılan testlerde ortalama 10 dakika, ortadan kaldırılmasına giden sürecin 48 saat sürdüğü belirtildi.

Fareler üzerinde yapılan deneylerde sistemin güvenliği test edildi. Sonrasında "Nanotuzaklar", kültür kabında insan akciğer dokusu hücrelerinde psödovirüse karşı kullanıldı ve sistemin, virüsün hücrelere girişini tamamen engellediği görüldü.

Nanoparçacıkların, bağışlanan ve solunum cihazı yoluyla canlı tutulan akciğerde de enfeksiyonun önüne tamamıyla geçtiği gözlendi.

Bundan sonraki aşamada uzmanlar, sistemi SARS-CoV-2 ve varyasyonları üzerinde denemeyi planlıyor.

Uzmanlar, nanoparçacıkların, vücuda nazal sprey aracılığıyla verilmesini öngörüyor.

Çalışmanın ayrıntıları "Matter" dergisinde yayımlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YÖK üniversitelere tam kapanma sürecinde 'uzaktan eğitime geçilmesini' tavsiye etti
AB ile AstraZeneca arasındaki aşı tedarik davası başladı
Kovid-19'un nörolojik etkileri çocukların okuldaki başarısını düşürüyor
Hollanda'da 3 aydır süren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
İran'da son 24 saatte 434 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Kovid-19'u tuzağa düşürüp ortadan kaldırmayı hedefleyen nanoparçacıklar tasarlandı

Kovid-19'u tuzağa düşürüp ortadan kaldırmayı hedefleyen nanoparçacıklar tasarlandı