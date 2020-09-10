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Bilim Teknoloji

Kovid-19 tahmin edilenden daha fazla kediye bulaşmış olabilir

Çin'de yürütülen bir araştırma yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sanılandan daha fazla kediye bulaşmış olabileceğini ortaya koydu.

Emel Gözellik   | 10.09.2020
Kovid-19 tahmin edilenden daha fazla kediye bulaşmış olabilir

Ankara

ANKARA (AA) - Çin'de yürütülen bir araştırma yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sanılandan daha fazla kediye bulaşmış olabileceğini ortaya koydu.

SciTech Daily internet sitesinde yer alan habere göre, Çin'in Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Vuhan kentindeki Huazhong Tarım Üniversitesinden araştırmacılar, Ocak-Mart 2020 döneminde 102 kediden kan ve sürüntü örneği alarak inceledi. Bunların hayvan barınağı, evcil hayvan hastanesi ve Kovid-19 hastalarının bulunduğu evlerde yaşayan kediler olduğu belirtildi.

Bu kedilerin 15'inde koronavirüse karşı antikor bulunduğu, bunların 11'indeki antikorların enfeksiyonu engelleyecek kadar güçlü olduğu görüldü.

Antikor bulunan kedilerin Kovid-19 testinin negatif çıktığı, semptom göstermediği ya da virüs nedeniyle ölmediği kaydedilen çalışmada, buna göre sanılandan daha fazla virüs bulaşmış kedi olabileceği belirtildi.

Kedilerin, doğal olarak geliştirdiği antikorlar sayesinde Kovid-19'la savaştığı kaydedilen çalışmada, bununla birlikte virüsün kedilere tekrar bulaşma riski bulunduğu uyarısı yapıldı.

Çalışmanın sonuçları "Emerging Microbes & Infections" dergisinde yayımlandı.



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