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Teknoloji

KBÜ'de elektromanyetik koruma sağlayabilen yapı malzemeleri üretildi

Karabük Üniversitesinde (KBÜ), atık malzemeler kullanılarak elektromanyetik koruma sağlayabilen tuğla ve karo kaplama malzemeleri imal edildi.

Yusuf Korkmaz  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
KBÜ'de elektromanyetik koruma sağlayabilen yapı malzemeleri üretildi

Karabük

KBÜ'den yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK destekli proje kapsamında çevre dostu ve yenilikçi yapı malzemelerinin geliştirilmesi için çalışma yürütüldü.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının yan ürünleri ve atık malzemeleri kullanılarak çevreci tuğla ve karo kaplama malzemeleri üretildi.

Düşük ısıyla üretilebilen bu malzemeler, çevre dostu özellikleriyle öne çıkıyor. Özel tekniklerle üretilen söz konusu yapı malzemeleri, elektromanyetik dalgalara karşı da koruma sağlıyor.

Wi-Fi ve cep telefonu sinyallerini zayıflatabilen bu ürünlerin, savunma sanayisi, hastaneler, okullar ve konutlarda kullanılması hedefleniyor.

Ekip, üretilen malzemelerin sanayiye entegrasyonu için çalışmalarını sürdürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından gerekli onayların alınması ve fabrikasyon üretime geçilmesi için girişimlere başlandı.

Melek yatırımcıların desteğiyle üretilen yenilikçi yapı malzemelerinin geniş bir alanda kullanılması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Tekin, geliştirdikleri yapı malzemelerinin seramik ürünlere göre 8 kat daha az karbondioksit emisyonuna sahip olduğunu kaydetti.

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