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Teknoloji, Yapay zeka

Kamu alımlarında yapay zeka dönemi başlıyor

HAVELSAN tarafından geliştirilen MAIN Yapay Zeka Platformu, ilk görevine Kamu İhale Kurumu ile başlayacak.

Göksel Yıldırım  | 11.09.2024 - Güncelleme : 11.09.2024
Kamu alımlarında yapay zeka dönemi başlıyor

Ankara

Kamu İhale Kurumu ile HAVELSAN arasında kurumun iş süreçlerinde yapay zekanın sunduğu olanaklardan yararlanılmasına yönelik sözleşme imzalandı.

Sözleşmeyle Kamu İhale Kurumu tarafından yürütülen uygulamalarda hizmet kalitesinin artırılması, idari süreçlerin hızlandırılması, veri yönetim ve raporlama işlemlerinin daha sistematik bir hale getirilmesi, yapay zeka teknolojik altyapılarının kurum teknoloji kültürüne kazandırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda; kurum sunucularında on-premise (kurum içindeki fiziksel sunucular üzerinde kurulum ve işletim) olarak çalışacak MAIN Yapay Zeka Platformu ile verilerin sınıflandırılması, özetlenmesi, kurum dokümanları, verileri üzerinde akıllı arama ve dijital asistan olarak hizmet verilmesi sağlanacak. Kurumun ihtiyaçlarına göre belirlenmiş çözüme uygun olan büyük veri uygulamaları ve araçları kurulacak. Ayrıca İş Zekası Platformu'nun da devreye alınması hedefleniyor.

Güvenli yapay zeka

HAVELSAN mühendisleri, son dönemde tüm dünyada adından söz ettiren doğal dil işleme alanındaki yapay zeka modellerine milli alternatif geliştirdi.

"Üretken yapay zeka" kategorisindeki ürün için Çok Fonksiyonlu Yapay Zeka Ağı anlamına gelen Multifunctional Artificial Intelligence Network kelimelerinin ilk harflerinden oluşan ve aynı zamanda "ana" karşılığına sahip "MAIN" ismi seçildi.

Kamu ve askeri kurumların yapay zekayı veri güvenliğini koruyacak şekilde kullanabilmesi için yürütülen çalışmalar sonunda MAIN'in ilk sürümü tamamlandı.

Şu anda kullanılan tüm modellerin temel özelliklerine sahip olan MAIN, verilmiş içeriği ve metni saniyeler içerisinde özetleyebiliyor, açık kaynaklı verilerden bilgi getirebiliyor, kod yazabiliyor, tüm bu fonksiyonlar çeşitlendirilebiliyor.

HAVELSAN, MAIN'i kapalı kutu olarak kullanıcılarına sağlıyor. Bu şekilde de veri kaçağı ya da buradaki anlamlandırılmış verilerin herhangi bir yerde kullanılması önleniyor.

MAIN'in ilk sürümünde daha çok metin odaklı fonksiyonlar üzerinde durulurken, sonraki aşamalarında bunlara görüntü ve ses işleme eklenecek.

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