Japonya ayı saldırılarına karşı yapay zeka destekli gözetleme sistemi kullanıyor

Japonya’da artan ayı saldırılarıyla mücadele etmek için yapay zeka ile desteklenen gözetleme sistemi, ülke genelinde yaygınlaştırılmaya başlanıyor.

Bekir Aydoğan  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
Japonya ayı saldırılarına karşı yapay zeka destekli gözetleme sistemi kullanıyor

Ankara

Japan Today sitesinin haberine göre, ülkede artan ayı saldırılarına karşı resmi adı "Zararlı hayvanlar için yapay zeka tabanlı otomatik algılama ve bildirim sistemi" olan gözetleme sistemi kullanılıyor.

İngilizcede ayı anlamına gelen "Bear" kelimesinin ilk harfine atıfla "B Alert" (B uyarısı) olarak da anılan gözetleme sistemi, bazı yerleşim alanlarının yakınlarına, dağlık bölgelere ve nehir kıyılarına yerleştirilen kameralardan görüntü alıyor.

Kameralar ayı tespit ettiğinde, sistem otomatik olarak görüntüleri e-posta yoluyla yerel yönetim yetkilileri ve ilgili taraflara gönderiyor.

Ayı varlığının yetkililerce bizzat doğrulanmasının yerini alan ve uzaktan doğrulanmasına yardımcı olan bu sistem sayesinde, yetkililer bölge sakinlerini eski uygulamaya göre 30 dakika daha erken uyarabiliyor.

Toyama, Fukui ve Kobe gibi bölgelerde kullanılmaya başlanan sistemin, ülke çapında çeşitli kentlerde uygulanacağı aktarılıyor.

Japonya, artan ayı saldırılarına karşı önlem alıyor

Tokyo hükümeti, son dönemde artan ayı saldırılarına karşı tedbirler alıyor.

Saldırılarla mücadele için yeni lisanslı avcıların istihdam edilmesinin planlandığını açıklayan hükümet, ülkenin kuzeyinde saldırıların yoğunlaştığı Akita eyaletine de asker gönderme kararı almıştı.

Japonya Ulusal Polis Ajansı, ayıların avlanması sürecinde polislerin tüfekle ateş açmasına izin vermişti.

Başbakan Takaiçi Sanae de ülkede giderek artan ayı saldırılarına karşı yerel yönetimlere ek bütçe teklifi sunmayı planladıklarını bildirmişti.

