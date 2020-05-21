Euro
7.45
Dolar
6.79
BIST 100
102,511.90
Altın
1,736.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Bilim Teknoloji

Japon uzay mekiği 'Kounotori' son görevi için Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı

Japon insansız uzay mekiği "Kounotori" isimli 6 ton yük taşıyabilen kargo aracı, uzaya yollandı.

Ahmet Furkan Mercan   | 21.05.2020
Japon uzay mekiği 'Kounotori' son görevi için Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı

Ankara

Ulusal basında çıkan habere göre, insansız kargo aracı Japonya'nın güneybatısında bulunan Kagoşima eyaletindeki Tanegaşima Uzay Merkezi'nden yerel saatle 02.31'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatıldı.

Son görevine gönderilen ve pazartesi ISS'ye kenetlenecek 10 metre uzunluğunda ve 4,4 metre çapındaki Kounotori, kalkıştan 15 dakika sonra 280 kilometre irtifada roket rampasından ayrıldı.

Hükümete bağlı Japonya Uzay Keşif Ajansınca (JAXA) ilk modeli 2009'da üretilen, 6 ton yük taşıma kapasiteli mekik, şimdiye dek ISS'ye yaklaşık 50 tonluk nakliyat gerçekleştirdi.

"Kounotori" Japonca'da "Şark leyleği" anlamına geliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kanada’da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 136’ya yükseldi
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 18 bin 859'a yükseldi
IOC Başkanı Bach'tan 'Tokyo oyunlarının B planı yok' açıklaması
Danimarka’da 'normal hayata dönüşün' 2. kademesi genişletildi
ABD hapishaneleri arasında Kovid-19'dan en çok New York'takiler etkilendi

Benzer haberler

Japon uzay mekiği 'Kounotori' son görevi için Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı

Japon uzay mekiği 'Kounotori' son görevi için Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı