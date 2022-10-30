Dolar
18.59
Euro
18.53
Altın
1,644.71
ETH/USDT
1,618.40
BTC/USDT
20,796.00
BIST 100
3,878.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Genel İstişare Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Teknoloji

Jandarma olayları yapay zeka desteğiyle aydınlatacak

ASELSAN, akıllı teknolojiler kullanarak geliştirdiği Yapay Zeka Destekli Kır Güvenlik Yönetim Sistemi'ni jandarmanın kullanımına sunacak.

Göksel Yıldırım   | 30.10.2022
Jandarma olayları yapay zeka desteğiyle aydınlatacak

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyacı doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN arasında Yapay Zeka Destekli Kır Güvenlik Yönetim Sistemi Projesi imzalandı.

Proje kapsamında 25 il ve 109 ilçede jandarma sorumluluk sahasındaki 1650 noktada emniyet ve asayişi sağlamak, kamu düzenini korumak, suça karşı etkin caydırıcılık sağlamak, işlenen suçlarda somut delil elde etmek ve olayları kısa sürede aydınlatmak amacı ile görüntüleme sistemleri kurulacak.

7/24 kesintisiz görev

Bu noktalarda konvansiyonel tip direk üstü görüntüleme sistemleri ve kablolu görüntü aktarımının yanı sıra ihtiyaç duyduğu enerjiyi üstündeki güneş panellerinden sağlayan direkler üzerine yapay zeka destekli, IP tabanlı 4K güvenlik kameraları kurulacak. Yedi gün 24 saat yapılacak izlemelerde kablosuz veri aktarım sistemleri ile ilgili izleme ve kontrol merkezlerine görüntü aktarılacak.

İzleme ve kontrol merkezlerine aktarılan görüntüler belirli bir süreyle görüntü kayıt sistemleri üzerinde saklanacak. Geliştirilen görüntüleme yazılımı ve video analitikler sayesinde anlık izleme ve geçmişe dönük sorgular gerçekleştirilebilecek ve sınıflandırmalar yapılabilecek. Kullanılan IP tabanlı sistemler sayesinde gerektiği durumda sistemlere müdahale uzaktan yapılabilecek.

Jandarmanın akıllı yardımcıları

Akıllı kameralar, video analiz kayıt sistemleri ve merkezi video analitik sistemleri sayesinde akıllı kamera analizleri, görüntü ve analiz verisini kaydetme/iletme/dışarı aktarma, olay ve görüntü akışı bazında alarm özetleme, harita üzerinde alarm filtreleme, zaman ve mekana göre grafiksel alarm raporlama gibi fonksiyonlar kullanılabilecek.

Sistemler sayesinde ayrıca seçili şahıs arama, eşkal tespiti, kişi/araç istatiksel sahne analizi, araç bulma, seçili araç arama, kalabalık analizi ve kalabalık yoğunluk çıkarımı gibi birçok analiz gerçekleştirilerek karar vericilere sağlanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Günlük 200 bin aracın geçtiği Boğaz'ın incisi 49 yaşında
Türkiye'den Güney Kore'deki izdihamda hayatını kaybedenler için taziye mesajı
İzmir depreminde yıkılan binaların sorumluları cezasız kalmadı
İstanbul Havalimanı'nı 4 yılda 160 milyondan fazla yolcu kullandı
İstanbul'a eylülde gelen turist sayısı 2021'in aynı ayına göre yüzde 64 arttı

Benzer haberler

Jandarma olayları yapay zeka desteğiyle aydınlatacak

Jandarma olayları yapay zeka desteğiyle aydınlatacak

Teslim olan PKK mensupları, örgütteki infazları anlattı

ASELSAN 'elektronik gözleri' millileştirip keskinleştirdi

Bodrum'da 17 yaşındaki genç kızın ölümüyle ilgili 4 şüpheli daha adliyede

Bodrum'da 17 yaşındaki genç kızın ölümüyle ilgili 4 şüpheli daha adliyede
Tunceli'de 'Eren Abluka Sonbahar Kış-4 Şehit Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu' başlatıldı

Tunceli'de 'Eren Abluka Sonbahar Kış-4 Şehit Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu' başlatıldı
Çelik Kanatlar ve Jandarma Mehteran Takımı, Kırıkkale'de gösteri sundu

Çelik Kanatlar ve Jandarma Mehteran Takımı, Kırıkkale'de gösteri sundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet