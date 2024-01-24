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Teknoloji

James Webb Teleskobu, Samanyolu'nun uydu galaksisinden yeni bir görüntü yakaladı

James Webb Uzay Teleskobu, Samanyolu'nun uydu galaksisi Büyük Macellan Bulutu'ndan yeni görüntü yolladı.

Irmak Akcan  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
James Webb Teleskobu, Samanyolu'nun uydu galaksisinden yeni bir görüntü yakaladı nasa.gov

Ankara

Space.com internet sitesinde yayımlanan habere göre, James Webb Uzay Teleskobu, Büyük Macellan Bulutu'ndaki 1630 ışık yılı genişliğindeki N79 Bulutsusu'nun görüntüsünü yakaladı.

Büyük Macellan Bulutu'ndan alınan görüntüde, bir yıldızın oluşum evresi gözler önüne serildi.

Tarantula Bulutsusu'nun kardeşi kabul edilen ve Dünya'ya 161 bin ışık yılı uzakta bulunan N79 Bulutsusu, kardeşinin iki katı hızında yıldız üretebiliyor.

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