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Teknoloji

James Webb teleskobu ilk kez Neptün'deki ışık hareketlerini görüntüledi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, ilk kez Neptün gezegenindeki "auroral aktiviteler" olarak adlandırılan ışık hareketlerini görüntüledi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
James Webb teleskobu ilk kez Neptün'deki ışık hareketlerini görüntüledi

İstanbul

NASA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, gök bilimciler, Webb teleskobunun Yakın Kızılötesi Spektrografıyla Haziran 2023'te elde edilen verileri inceledi.

Gök bilimcilerin bu verilerle, "auroral aktiviteler" olarak adlandırılan ışık hareketlerinde ortaya çıkan "trihidrojen katyonu" bileşenini ilk kez tespit etti.

NASA, söz konusu ışık hareketlerinin görüntülerini yayımladı.

Neptün'ün auroral aktivitelerinin tespitiyle, gezegenin manyetik alanının Güneş'ten uzak noktalara doğru giden gök cisimleriyle nasıl etkileşime girdiği hakkında fikir sahibi olunacağı ve buz devi gezegenler olarak bilinen Uranüs ve Neptün'ün atmosferlerini inceleyen bilim dalında "yeni bir pencere açıldığı" belirtildi.

Araştırmanın başyazarı, Northumbria Üniversitesi Matematik, Fizik ve Elektrik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Henrik Melin, Neptün'deki ışık hareketlerinin tespitinin yalnızca Webb teleskobuyla mümkün olduğunu ifade etti.

Melin, görüntülerin detayından ve netliğinden dolayı "şok olduğunu" belirtti.

Daha önce NASA'nın "Voyager 2" uzay aracının 1989'da elde ettiği veriler sayesinde Neptün'deki ışık hareketlerine dair ipuçları toplanmıştı.

Gök bilimciler, Satürn ve Jüpiter'deki ışık hareketlerini yıllardır inceliyor ancak Neptün Güneş'e en uzak gezegen olduğu için buradan görüntü ve veri almak daha zor oluyor.

Araştırma, Nature Astronomy dergisinde yayımlandı.

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