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Teknoloji

İngiltere, TikTok'a çocukların verilerini kullanması nedeniyle soruşturma başlattı

İngiltere Bilgi Komisyonu Ofisi (ICO), TikTok'a çocukların verilerini kullanması nedeniyle soruşturma başlattığını duyurdu.

Nuran Erkul Kaya  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
İngiltere, TikTok'a çocukların verilerini kullanması nedeniyle soruşturma başlattı

Londra

ICO'dan yapılan açıklamada, TikTok'un ülkedeki 13-17 yaş arası çocukların kişisel bilgilerini platforma önerilen içerikleri belirlemek için nasıl kullandığının inceleneceği belirtildi.

Açıklamada, "Bu soruşturma, sosyal medya ve video paylaşım platformlarının tavsiye sistemlerinde çocukların çevrim içi faaliyetlerinden elde edilen verileri kullanması ve bunun da gençlere uygunsuz ya da zararlı içerik sunulmasına yol açabileceğine ilişkin artan endişeler ışığında gerçekleşiyor." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ICO Komiseri John Edwards, bu tür sosyal medya şirketlerinin getirdiği teknoloji ve yenilikleri memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu şirketlerin ekonomimizde başarılı olmasını da istiyoruz ancak bu, çocukların mahremiyeti pahasına olamaz. Benim mesajım basit. Sosyal medya ve video paylaşım platformları bu ülkede faaliyet göstermekten fayda sağlamak istiyorlarsa, veri koruma yasasına uymalı." ifadelerini kullandı.

ICO ayrıca çevrimiçi platform Reddit ve fotoğraf paylaşım sitesi Imgur'un çocukların kişisel bilgilerini ve yaş doğrulama tekniklerini nasıl kullandığını da araştırma kararı aldı.

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