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Teknoloji

İngiliz sanatçı Semple, bilim insanlarınca keşfedilen rengi taklit ettiğini öne sürdü

İngiliz sanatçı Stuart Semple, bilim adamlarının insan gözüne lazer ışığı göndererek keşfettikleri yeni bir rengi boya olarak taklit ettiğini savundu.

Irmak Akcan  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
İngiliz sanatçı Semple, bilim insanlarınca keşfedilen rengi taklit ettiğini öne sürdü

Ankara

Semple’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, sanatçının "YOLO" adını verdiği boya, yeşil-mavi tonlarında ve bilimsel bir çalışmada ortaya çıkarılan “Olo” adlı renkten ilhamla üretildi.

Sanatçı, söz konusu rengi California Üniversitesi Berkeley'de yapılan ve 18 Nisan’da Science Advances dergisinde yayımlanan araştırmaya dayanarak geliştirdiğini belirtiyor. Söz konusu araştırmada, lazer yardımıyla insan gözünde normalde görülmeyen bir renk algısı oluşturulmuştu.

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Semple’ın ürettiği 150 mililitrelik “YOLO” boyası, 10 bin sterlinlik fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Ancak sanatçılar, “YOLO” indirim kodunu kullanarak bu ürünü 29,99 sterline satın alabiliyor. Ürünü satın almak isteyenlerin, bu kodu kullanarak bir sanatçı olduklarını ve boyayı yalnızca sanatsal amaçlarla kullanacaklarını taahhüt etmeleri gerekiyor.

Boyaya "YOLO" adının verilmesinin nedeni ise bilim insanlarının "Olo" adını verdiği renge Semple’ın "sen" anlamındaki "You" kelimesini eklemesi olarak açıklanıyor.

Semple’ın açıklamasında, "YOLO, gözünüze lazer tutmakla aynı şey olmasa da boya formunda bu renk deneyimine ulaşmanın en yakın yolu olabilir.” ifadesine yer verildi.

The Guardian'ın haberine göre, Semple, ürettiği yeni boyaya ilişkin, "Kurumsal olarak sahip olunan ya da bilim insanlarının üzerinde hak iddia ettiği veya tek bir kişiye lisanslanmış olan bu renkleri özgürleştirmek için yıllarca mücadele ettim." dedi.

Yves Klein'ın ünlü ultramarin mavisi, Anish Kapoor'un ışığın yüzde 99,965'ini yutan Vantablack siyahı, Mattel şirketinin Barbie neon pembesi ve "Tiffany & Co" mavisi gibi çeşitli markalar tarafından zimmetlenen birçok rengin muadilini üreten Semple, "Her zaman renklerin herkesin kullanımına açık olması gerektiğini düşündüm." açıklamasını yaptı.

Araştırmacılardan Austin Roorda da Olo'ya uyan bir rengi oluşturmanın imkansız olduğunu savunarak, "Üretebileceğiniz herhangi bir renk, kıyaslandığında soluk kalacaktır." diye konuştu.

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İngiliz sanatçı Semple, bilim insanlarınca keşfedilen rengi taklit ettiğini öne sürdü

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