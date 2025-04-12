"IC Türkiye 2025 Uluslararası Proje Pazarı" etkinliği İstanbul'da gerçekleştirildi
Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik potansiyelini uluslararası alanda daha görünür kılmak amacıyla düzenlenen "IC Türkiye 2025 Uluslararası Proje Pazarı" etkinliği TÜBİTAK ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi.
Ankara
TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, etkinliğe, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İşbirliği Bölüm Başkanı Maria Luisa Wyganowski ve TÜBİTAK Başkan Yardımcısı İsmail Doğan katıldı.
Etkinliğin açılışında konuşan Gönüllü, Türkiye'nin son 20 yılda, üretim, araştırma ve inovasyon alanlarında canlı bir ekosistem geliştirdiğini belirterek, kritik teknolojilerin tasarımcısı, geliştiricisi, üreticisi ve küresel ihracatçısı olmayı hedeflediklerini bildirdi.
Bakanlık olarak, Türkiye'nin dijital dönüşümüne net ve geleceğe dönük politikalarla öncülük ettiklerini vurgulayan Gönüllü, "Akıllı üretimden yapay zeka destekli hizmetlere, siber güvenlikten yüksek performanslı bilgi işlem alanına kadar inovasyon politikalarımızı Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda geleceğe uygun şekilde yeniden yapılandırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Gönüllü, 2023'te katıldıkları Dijital Avrupa Programı aracılığıyla 70'ten fazla kurum ve kuruluşun yaklaşık 8 milyon avro hibe almaya hak kazandığı bilgisini vererek, bu gelişmenin Türkiye'nin Avrupa'nın dijital dönüşümünde etkin bir katkı sağlayıcı olduğunu gösterdiğini ifade etti.
"Türkiye'nin yükselen statüsünün güçlü bir göstergesi"
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Doğan da devam eden Ufuk Avrupa Programı'nda, 1071 Türk katılımcının 654 projede yer aldığını ve 332,8 milyon avro fon sağlandığını aktardı. Türk koordinatör sayısının 50'ye ulaştığına işaret eden Doğan, "Bu, Türkiye'nin Avrupa araştırma ortamındaki yükselen statüsünün güçlü bir göstergesidir." açıklamasında bulundu.
TÜBİTAK'ın destek mekanizmalarının önemine vurgu yapan Doğan, son 4 yılda 2 bin 112 araştırmacının TÜBİTAK teşviklerinden yararlandığını bildirdi.
Wyganowski ise etkinliğin Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki işbirliğini ileriye taşımak için önemli bir fırsat sunduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'nin yanı sıra üye ülkelerden de gelen yüzlerce katılımcı, bu etkinliği yeni ortaklıklar kurmak, fikir alışverişinde bulunmak ve Ufuk Avrupa'nın stratejik öncelikleriyle uyum sağlamak için benzersiz bir platform haline getirmektedir." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.