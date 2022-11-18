Helsinki Büyükelçisi Çakar, Slush etkinliğine katılan Türk girişimlerinin stantlarını ziyaret etti
Türkiye'nin Helsinki Büyükelçisi Deniz Çakar, "Buradan (Slush) ivme kazanan bir firma sadece ülke ve bölge bazında değil dünya çapında bir şirkete dönüşebiliyor." dedi.
Helsinki
Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de gerçekleştirilen, Avrupa’nın en önemli teknoloji ve startup etkinliklerinden Slush'ın 2. gün etkinlikleri ile devam ederken, Helsinki Büyükelçisi Çakar, etkinliğe katılan Türk girişimlerinin stantlarını ziyaret etti.
Büyükelçi Çakar, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Slush etkinliğinin Avrupa’nın en büyük yatırım ve teknoloji etkinliği olduğuna dikkati çekti.
Fuarın bu yıl yaklaşık olarak 12 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini söyleyen Çakar, 4 bin 600 girişimci ve 2 bin 600 yatırımcının etkinliğe katıldığının altını çizdi.
Etkinliğe çok önem verdiklerini vurgulayan Çakar, "Öncelikle başta Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı'mız ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mız olmak üzere İstanbul Kalkınma Ajansı'nın da destekleri ile buraya güçlü bir katılımın olduğunu vurgulamak istiyorum." diye konuştu.
Çakar, Türkiye'den yatırımcı ve startup'larla birlikte toplamda 16 katılımcının yer aldığını belirterek, bağımsız olarak da her yıl Slush'a katılan startup firmalarının olduğunu söyledi.
Türkiye'nin teknoloji alanında ne kadar fazla cevher çıkaran bir ülke olduğu gerçeğinin bu etkinlikte daha iyi görüldüğünü anlatan Çakar, "Gençlerimiz, çok genç yaşta üst yönetici (CEO) unvanıyla buraya gelip yaptıkları ürünlere yatırımcı arıyorlar veya tanıtıyorlar. Çok sayıda talep de görüyorlar. Bu bizim için çok sevindirici." şeklinde konuştu.
"Buradan ivme kazanan bir firma dünya çapında bir şirkete dönüşebiliyor"
Çakar, Türkiye'den daha fazla girişimci, yatırımcı ve özellikle startup'ın Slush'a katılması için çaba göstereceğine vurgu yaparak, "Buradan ivme kazanan bir firma sadece ülke ve bölge bazında değil dünya çapında bir şirkete dönüşebiliyor. Bunu çok iyi değerlendirmek lazım." ifadelerini kullandı.
2023’te etkinliğin daha büyük bir katılım ile gerçekleşmesinin öngörüldüğünün altını çizen Çakar, Türkiye’nin de etkinliğe 2022’den 2 katı daha yüksek bir katılım sağlamasının beklendiğini söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.