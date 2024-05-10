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Teknoloji

Güneş'te olağanüstü aktivite ABD'de jeomanyetik fırtınaya yol açtı

10.05.2024 - Güncelleme : 11.05.2024
Güneş'te olağanüstü aktivite ABD'de jeomanyetik fırtınaya yol açtı

New York

Güneş'te meydana gelen olağanüstü bir aktivite, ABD'nin Charlotte kentinde son 20 yılın en güçlüsü olarak kaydedilen G4 sınıfı bir jeomanyetik fırtınaya neden oldu.

Bilim insanları, bu tür şiddetli güneş fırtınalarının nadir olduğunu ve genellikle Güneş aktivitesinin en yüksek olduğu dönemlerde gerçekleştiğini belirtiyor.

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