Google, Kovid-19 ile mücadeleye destek için konum verilerini açıklayacak
Google, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında kimlerin ''Evde kal'' uyarılarını dikkate alıp almadığını göstermek için konum verilerini açıklayacağını duyurdu.
New York
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Google, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında kimlerin ''Evde kal'' uyarılarını dikkate alıp almadığını göstermek için konum verilerini açıklayacağını duyurdu.
Arama motoru Google şirketinden yapılan açıklamaya göre, şirket 131 ülke ve bölgede insanların hareketlerine ilişkin topladığı verileri kamuyla paylaşacak.
Salgınla mücadeleye destek için insanların nerelere gittiğini gösteren ilk raporun bugün yayımlandığı belirtilen açıklamada, Google'ın coğrafyaya göre hareket eğilimlerini izleyip hükumet ve halk sağlığı yetkililerini bilgilendirerek koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek vermeyi hedeflediği ifade edildi.
Raporlarda insanların market, eczane, park ya da iş yeri gibi yerlere mi gittikleri, bu yerlerin ne kadar kalabalık olduğu gibi bilgilerin yer alacağı kaydedildi. Açıklamada, bireylerin konumu ya da kimliğini tespit etmeye yönelik bilgilerin ise paylaşılmayacağı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.