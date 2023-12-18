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Teknoloji

GÖKTÜRK-2 uydusu 11 yılda dünyanın etrafında 60 bin tur attı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 11 yıl önce uzaya yollanan GÖKTÜRK-2 uydusunun, geçen süre içinde dünyanın etrafında 60 bin tur atarak görüntü çektiğini bildirdi.

Utku Şimşek  | 18.12.2023 - Güncelleme : 18.12.2023
GÖKTÜRK-2 uydusu 11 yılda dünyanın etrafında 60 bin tur attı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "11 yıl önce bugün uzaya uğurladığımız GÖKTÜRK-2 uydumuz, geçen süre içinde dünyanın etrafında 60 bin tur atarak görüntü çekti." ifadesi yer aldı.

Paylaşımda, GÖKTÜRK-2'nin özelliklerinin bulunduğu görsele de yer verildi. Buna göre, GÖKTÜRK-2 ile dünyanın herhangi bir yerinden coğrafi kısıt olmaksızın yüksek çözünürlüklü görüntü alınabiliyor. 18 Aralık 2012'de Türkiye saati ile 19.12'de Çin'den uzaya fırlatılan GÖKTÜRK-2, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Keşif Uydu Tabur Komutanlığı personelince 7 gün 24 saat komuta ediliyor.

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