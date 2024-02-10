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Teknoloji

Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezinde çocuklara astronot eğitimi verilecek

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay misyonu dolayısıyla ziyaretçi sayısı artan Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezinde (GUHEM) yaz döneminde 7-17 yaş grubu çocuklara yönelik astronot eğitimi başlatılacak.

Saliha Nur Köksal  | 10.02.2024 - Güncelleme : 10.02.2024
Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezinde çocuklara astronot eğitimi verilecek Fotoğraf: Saliha Nur Köksal/AA

Bursa

GUHEM, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasınca Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) destekleriyle Osmangazi ilçesinde 2020 yılında 13 bin metrekare alanda kuruldu.

Merkezde, dünyada büyük bir rekabet alanına dönüşen uzay ve havacılık teknolojilerinde Türkiye'de gerekli altyapının oluşturulması ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için genç ve dinamik nüfusun, uzay ve havacılık teknolojilerinin de bulunduğu stratejik alanlara yönlendirilmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nda belirlenen 10 stratejik hedef doğrultusunda Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile işbirliğinde faaliyetlerini sürdüren GUHEM'de, astronomiye ilgi duyan çocuk ve gençlere 154 interaktif düzenekle deneyim odaklı bakış açısı kazandırılması amaçlanıyor.

GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, AA muhabirine, Gezeravcı'nın uzay yolculuğunun milat olduğunu, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin ardından merkeze yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçi sayısında artış olduğunu söyledi.

Bu yıl uluslararası etkinliklere devam edeceklerini belirten Mirahmetoğlu, Türkiye'de uzay ve havacılıkla ilgili farkındalığın çok hızlı ilerlediğini vurguladı.

Merkeze talebin yoğun olduğunu aktaran Mirahmetoğlu, "Sosyal medyada yaptığımız canlı yayınları yaklaşık 3 milyon kişi izledi ve bunun da getirilerini görüyoruz. Son dönemde Zonguldak, Adana, Niğde ve pek çok ilden sırf burayı görmek için gelen ziyaretçilerimiz vardı, onlarla ilgilendik. Başta İstanbul olmak üzere Bursa dışından gelen çok fazla ziyaretçimiz var. Yarıyıl tatilinde önceki yıllara göre ziyaretçi sayımızda yüzde 50'den fazla artış oldu." diye konuştu.

Alper Gezeravcı'nın fotoğrafı Efsaneler Duvarı'na asıldı

Halit Mirahmetoğlu artık Türkiye'nin astronotu olduğu için çocukların, gençlerin farkındalığını artırmak amacıyla bu yıl farklı yoğunlukta etkinlikler düzenleyeceklerini anlattı.

Ekibin motivasyonunun da yükseldiğini kaydeden Mirahmetoğlu, şu bilgileri verdi:

"Bu yaz 5 günlük programlar halinde Space Explorer (Uzay Kaşifleri) dediğimiz bir akademi başlatıyoruz. Bu akademiye Türkiye'den ve yurt dışından gruplar iştirak edecek. Konaklamalı şekilde eğitim veriyoruz. Bir farkındalığı verdikten sonra insanlar eğitimini daha fazla istiyor. Mini astronot eğitimi diyebiliriz. 7-17 yaşlarındaki çocuklarımıza daha fazla bilgi vermek için akademi programlarını başlatacağız. Bunun için de oldukça heyecanlıyız."

Mirahmetoğlu, GUHEM'in girişinde merkezi ziyaret eden astronotların fotoğraflarına yer verdikleri "Efsaneler Duvarı"nın bulunduğunu dile getirdi.

Bu astronotların, geçen yıl düzenledikleri etkinlik için geldiklerinde fotoğrafları imzaladığını anlatan Mirahmetoğlu, "Tabii Alper Gezeravcı da burayı ziyaret etti ama daha henüz uzaya çıkmamıştı. Biz fotoğrafını kenara kaldırmıştık. Fırlatmanın akabinde de Adalet Bakanı'mız Yılmaz Tunç ile bu fotoğrafı da yerine yerleştirme ihtiyacı duyduk. Alper Gezeravcı da artık Efsaneler Duvarı'nda ve tam da ortada." ifadesini kullandı.

Ziyaretçilerden Ozan Şat ise daha önce okul gezisine katılan büyük oğlunun GUHEM'i çok methettiğini, diğer çocuğu görmek isteyince ailece geldiklerini belirtti.

Gezeravcı'nın görevi sayesinde çocukların, gençlerin uzaya ilgisinin arttığına dikkati çeken Şat, "Geldik, eğlenceli bir yer. Gayet de zevkli geçiyor. İmkanı olan herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Yani küçükler kadar büyükler de keyif alıyor." dedi.

GUHEM'i annesi ve arkadaşıyla gezen 10 yaşındaki Eda Paydak, bu merkezde olmaktan çok keyif aldığını kaydederek, "Özellikle Gezegenler bölümünde çok keyif aldım. Buradaki her şey çok eğlenceli." değerlendirmesinde bulundu.

Ailesiyle merkezi gezen Sevcan Özbek de Gezeravcı'nın uzaya çıkmasının ardından merak ederek geldikleri GUHEM'deki etkinlik alanlarını çok beğendiklerini ifade etti.


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