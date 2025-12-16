Girişimciler Ostim Teknopark'ta sahneye çıktı
Ostim Teknopark tarafından hayata geçirilen Techworks Hızlandırma Programı Demo Day etkinliği, girişimcilik ekosisteminin kamu, özel sektör ve yatırım ayağını bir araya getirdi.

Etkinlikte, hızlandırma programının ilk döneminde yer alan girişimler, mentorlar, yatırımcılar ve kurumsal paydaşlarla buluştu. Techworks Hızlandırma Programı kapsamında finale kalan 6 girişimci, paydaşlara sunumlarını gerçekleştirdi.
Ostim Teknopark Genel Müdürü Derya Çağlar, konuşmasında, Techworks Hızlandırma Programı'nı uzun süredir planladıklarını, programın Ostim Teknopark'ın girişimcilik vizyonunu yansıtan stratejik bir adım olduğunu vurguladı.
Çağlar, "Bu hızlandırma programını uzun yıllardır zihnimizde kurguluyorduk. Bugün burada hayata geçtiğini görmek bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Bundan sonraki yıllarda Ostim Teknopark var oldukça bu etkinliği her yıl daha güçlü şekilde sürdürmek istiyoruz. Techworks'u dönemsel değil, stratejik bir marka olarak konumlandırıyoruz." dedi.
Techworks programının içeriğine ilişkin bilgi veren Çağlar, seçilen girişimlerle 12 mentorun program boyunca birlikte çalıştığını söyledi. Çağlar, "Toplam 63 saatlik yoğun bir mentorluk süreci yaşandı. İş planları, pazarlama, ihracat, uluslararasılaşma ve ekip kurma gibi birçok başlıkta girişimlerimizle birebir çalıştık. Bunun yanında 50'nin üzerinde iş birliği toplantısı gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.
OSTİM OSB ve Ostim Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da OSTİM'in girişimcilik ekosistemindeki konumuna dikkati çekti.
Aydın, "Ankara'da ve Türkiye'de girişimci ekosisteminin tasarlayıcısı ve yaygınlaştırıcısı OSTİM'dir. Seçilen girişimlerin beşinin Ostim'den çıkmış olması tesadüf değil. Diğer OSB'lerdeki firmaların büyük bölümü de önce OSTİM'de kurulmuş, burada büyümüş ve sonra başka bölgelere taşınmıştır." diye konuştu.
OSTİM'in Türkiye'de organize sanayi bölgesi içinde teknopark kuran ilk yapı olduğuna işaret eden Aydın, "Teknoparklar genellikle üniversite kampüslerinde kurulur. Biz bunu tersine çevirdik, Teknoparkı sanayinin tam ortasına kurduk. Mevzuat değişiklikleriyle bunu hayata geçirdik. Bugün Techworks gibi programla bu vizyonu daha da güçlendirmiş olduk." ifadelerine yer verdi.
"Yatırımı, sanayinin dijital dönüşümüne katkı aracı olarak görüyoruz"
APY Ventures Girişim Sermayesi Fonu Yöneticisi Mustafa Keçeli ise fon olarak sanayinin dijital dönüşümüne katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti.
Keçeli, konuşmasına şöyle devam etti:
"Teknik üniversite burada, Teknopark burada. Biz de sanayinin dijital dönüşümüne nasıl katkı sağlayabiliriz sorusuyla yola çıktık. Bunun en önemli ayaklarından biri yatırım. Yaptığımız yatırımlarla Ostim Teknopark'ta geliştirilen teknolojilerin büyümesine nasıl katkı sunabiliriz diye çalışıyoruz. Aynı zamanda bir OSB adına kurulmuş ilk girişim sermayesi yatırım fonu olarak buradayız."
Uyumsoft Bilgi Teknolojileri Kurumsal Etkinlik Yöneticisi Bekir Küçükbaş da girişimcilik ve dijital dönüşümün giderek zorlaşan bir süreç haline geldiğine dikkati çekti.
Küçükbaş, "Bugün girişimler için doğru kişilere, sermayeye ve kaynaklara ulaşmak her zamankinden daha zor. Bu da girişimcilerin işini ciddi şekilde zorlaştırıyor. OSTİM'in öncülüğünde yapılan bu tür etkinlikler, doğru paydaşları doğru girişimcilerle bir araya getirerek en temel ihtiyaca cevap veriyor." şeklinde konuştu.
Demo Day etkinliği, 6 farklı girişimin sunumları, ekosistem paydaşları arasındaki birebir görüşmeler ve ödül töreni ile sona erdi.