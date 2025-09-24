Dolar
Teknoloji

Geliştirilen cihaz depremde enkazdakilerin yerini tespit edip iletişim kurulmasını sağlıyor

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Geçin tarafından, depremde enkazdakilerin yerini tespit edip iletişim kurulmasını sağlayan cihaz geliştirildi.

İlyas Gün  | 24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
Geliştirilen cihaz depremde enkazdakilerin yerini tespit edip iletişim kurulmasını sağlıyor Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Samsun

Geçin'in TÜBİTAK-1001 Ulusal Deprem Araştırma Programları kapsamında geliştirdiği "Akıllı Sensör Teknolojisi Kullanan Deprem İzleme Sistemi", ilk kez Samsun Acil Durum Müdürlüğündeki enkaz alanında denendi.

Enkaz altındaki kişinin yerini tespit edebilen cihaz, aynı zamanda bu kişiyle iletişim kurulmasını da sağlıyor.

Geçin, gazetecilere, projelerinin deprem esnası ve deprem sonrası olmak üzere iki aşamalı olduğunu söyledi.

Deprem esnasında cihazın, bulunduğu yerde depremden sonra yıkılan binaları 120 saniye içinde merkezi sisteme aktardığını belirten Geçin, "Afet sonrası ise enkaz altında kalanların seslerini algılayarak, sağlık durumlarını ve canlı sayısını belirliyoruz. Böylece ekipleri doğru yönlendirme imkanı buluyoruz." dedi.

Cihazın, binaların her katına yerleştirilmesi gerektiğini dile getiren Geçin, "Nasıl yangın söndürme tüpleri binalarda mecburi ise bu cihazların da her katta olması gerekiyor. Merdiven boşluklarında bulundurulmalıdır. Bina yıkıldığında cihazlar dağılsa da enkaz haberleşme sistemiyle cihaza uzaktan bağlanabiliyoruz. 'Sesimi duyan var mı?' şeklinde ses göndererek enkaz altındaki kişilerle iletişim sağlıyoruz." diye konuştu.

Büyük depremlerde yıkımın boyutunu anlamanın günler alabildiğine dikkati çeken Geçin, şunları kaydetti:

"Uydulardan alınan görüntülerin işlenmesi, hava koşulları, İHA'ların devreye girmesi gerekebiliyor. 6 Şubat depremlerinde de bunu gördük. Oysa bu sistem hayata geçtiğinde saniyeler içinde yıkılan bina sayısı tespit edilerek afet yönetim merkezine aktarılabilecek. Böylece ekipler hızlı ve etkin şekilde yönlendirilecek. Cihazın maliyeti ise 40 katlı bir bina için 25 ila 30 bin lira arasında değişiyor."

