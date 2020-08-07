Euro
8.57
Dolar
7.25
BIST 100
1,019.20
Altın
2,059.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Bilim Teknoloji, Koronavirüs

Gebze Teknik Üniversitesi Kovid-19 için 'Favipiravir' ilacı çalışmalarında sona yaklaştı

Gebze Teknik Üniversitesinde yeni tip koronavirüs tedavisinde yaygın kullanılan "Favipiravir" ilacının sentezi ve üretimine yönelik geliştirilen yöntemler, proje ortağı Milli Savunma Bakanlığına sunulacak.

Şahin Oktay   | 07.08.2020
Gebze Teknik Üniversitesi Kovid-19 için 'Favipiravir' ilacı çalışmalarında sona yaklaştı Gebze Teknik Üniversitesinde (GTÜ) Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ramazan Altundaş (sağda) ve Dr. Öğretim Üyesi İrem Kulu (solda) öncülüğünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde yaygın kullanılan "Favipiravir" ilacının sentezi ve üretimine yönelik geliştirilen yöntemler, proje ortağı Milli Savunma Bakanlığına sunulacak.

Kocaeli

Gebze Teknik Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, ilaçta yerelleşme ve millileşme uygulamaları kapsamında Kovid-19 tedavisine yönelik ilaç çalışmalarının meyvelerini vermeye başladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İrem Kulu, ilaç endüstrisinin insan yaşamını doğrudan etkileyen, yüksek katma değer sağlayan, stratejik öneme sahip sektörlerden olduğuna dikkati çekti.

Salgın sürecinde, yerli ilaçların üretiminin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını vurgulayan Kulu, "İlaç üretiminde kritik öneme sahip ilaç etken maddelerinin dış kaynaklara bağımlılığını ortadan kaldırmak amacıyla GTÜ olarak ilaçta yerelleşme ve millileşme çalışmalarını önemsemekte ve desteklemekteyiz." ifadesini kullandı.

"Bu ilacın tamamen yerli üretimini hedefliyoruz"

Kulu, üniversite olarak, dünya genelinde etkisini devam ettiren Kovid-19'un tedavisinde kullanılan "Favipiravir" ilacının sentezi ve üretimine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

GTÜ Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Altundaş ile bu ilacın, daha ekonomik, çevre dostu ve endüstriyel üretim koşullarına uygun şartlarda prosesini geliştirme çalışmalarını sürdürdüklerini bildiren Kulu, şunları kaydetti:

"İlaç Ar-Ge ve Ür-Ge'sinde hem akademik hem de endüstriyel tecrübeye sahip proje ekibimiz var. Favipiravir için geliştirmekte olduğumuz yöntemleri, çok yakında proje ortağımız Milli Savunma Bakanlığına sunacağız. Favipiravir için geliştirilmekte olan bu yeni yöntemin, FDA ve TİTCK gibi ulusal ve uluslararası ilaç otoritelerinin regülasyonlarına uygunluğunun yanı sıra mevcut yöntemlere göre çok daha ekonomik olması için hazırlıklar yapıyoruz. Bu çalışmalar sonucunda, tamamen yerli olarak üretimi gerçekleştirilen ilacın ülkemizde ve dünyada kullanıma sunulmasını hedeflemekteyiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gebze Teknik Üniversitesi Kovid-19 için 'Favipiravir' ilacı çalışmalarında sona yaklaştı
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 18 bini aştı
İstanbul Valisi Yerlikaya, askere gidecek gençlere ve yakınlarına seslendi: Kurallardan taviz vermeyin
Sağlık Bakanı Koca'dan 'yakın mesafe' uyarısı
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 877 bini geçti

Benzer haberler

Gebze Teknik Üniversitesi Kovid-19 için 'Favipiravir' ilacı çalışmalarında sona yaklaştı

Gebze Teknik Üniversitesi Kovid-19 için 'Favipiravir' ilacı çalışmalarında sona yaklaştı

Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Mastropietro: Türkiye çok iyi bir sağlık sistemine sahip

İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 18 bini aştı

Gurbetçilere 'sınır kapısında beklememek için konoravirüs testini memleketinizde yaptırın' tavsiyesi

Gurbetçilere 'sınır kapısında beklememek için konoravirüs testini memleketinizde yaptırın' tavsiyesi

İsrail’de muhalefetin hayal kırıklığı ve hükümet karşıtı protestolar

İsrail’de muhalefetin hayal kırıklığı ve hükümet karşıtı protestolar
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 877 bini geçti

Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 877 bini geçti