Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.80
Dolar
6.08
BIST 100
86,347.41
Altın
1,281.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’de “Büyük Dönüş Yürüyüşü” kapsamında cuma gösterileri devam ediyor
logo
Bilim Teknoloji

Facebook kripto parası 'GlobalCoin'de çalışmaları hızlandırdı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, yeni dijital ödeme sistemini ve kripto para birimi "GlobalCoin"i önümüzdeki yıl kullanıma sunmayı planlıyor.

Tolga Yanık   | 24.05.2019
Facebook kripto parası 'GlobalCoin'de çalışmaları hızlandırdı

İstanbul

Facebook, yeni dijital ödeme sistemini ve kripto para birimi "GlobalCoin"i önümüzdeki yıl kullanıma sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitesi Facebook, kendi kripto para birimini oluşturma çalışmalarının sonuna geldi.

Facebook'un kendi geliştirdiği dijital ödeme sistemi ve GlobalCoin adını verdiği kripto para birimi, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde 10'dan fazla ülkede kullanıma sunulacak.

ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri ve çeşitli para transfer firmalarıyla mevzuata ilişkin ve operasyonel konularda görüşmeler gerçekleştiren şirket, kripto para projesiyle ilgili testlere bu yılın sonunda başlamayı planlıyor.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, şirketin kripto para projesinin fırsatlarını ve risklerini müzakere etmek için geçen ay İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney'le bir görüşme gerçekleştirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin-ABD ihtilafı ve uluslararası sistemin revizyonu
İran-ABD gerilimi: Jeo-ekonomik bakış
BAE-Suudi ekseninin statükocu politikasının geleceği
Yeni bir kriz ve mücadele alanı: Doğu Akdeniz
Avrupa Birliği'nin 'kader' seçimi

Benzer haberler

'Fotoğraf paylaşımları seyahat tercihlerini etkiliyor'

'Fotoğraf paylaşımları seyahat tercihlerini etkiliyor'

Facebook bu yıl 2,2 milyar sahte hesabı sildi

Rusya Merkez Bankası kripto para kullanımına karşı

Facebook'un veri takibinden kullanıcı haberdar olacak

Facebook'un veri takibinden kullanıcı haberdar olacak
'Veri mağdurları Facebook'tan tazminat talep edebilir'

'Veri mağdurları Facebook'tan tazminat talep edebilir'
Facebook Afrika siyasetini manipüle eden İsrailli hesapları kapattı

Facebook Afrika siyasetini manipüle eden İsrailli hesapları kapattı