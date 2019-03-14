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Bilim Teknoloji

Evrenin uzak noktasında 83 gök ada keşfedildi

Gök bilimciler, evrenin uzak noktasında enerjilerini süper kütleli kara deliklerden alan 83 gök ada keşfetti.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 14.03.2019
Evrenin uzak noktasında 83 gök ada keşfedildi

Ankara

ScienceDaily'nin haberine göre, Japon, Tayvanlı ve ABD'li gök bilimciler, Japonya'da Subaru Teleskobu'nun çok yüksek çözünürlüğe sahip kamerasının çektiği fotoğrafta, 13 milyar ışık yılı uzaklıkta 83 gök adayı tespit etti. 

Gök adaların 13 milyar ışık yılı uzakta olmasının, 13 milyar yıl önceki varlıklarının gözlemlendiği anlamına geldiği, evrenin bu dönemde yaklaşık 800 milyon yaşında olduğu ifade edildi.

Çalışma ekibinde yer alan, Princeton Üniversitesinde görevli astrofizik bilimleri profesörü Michael Strauss, "Bu denli yoğun kütleli cisimlerin, Büyük Patlama'dan hemen sonra oluşabilmesi dikkate değer. Evrenin erken döneminde kara deliklerin nasıl oluştuğunu ve ne kadar yaygın olduklarını anlamak, kozmolojik modellerimiz açısından bir meydan okuma." değerlendirmesini yaptı.

Galaksilerin merkezlerinde bulunan süper kütleli kara deliklerin, Güneş'in milyonlarca, hatta milyarlarca katı büyüklükte olabileceği ifade ediliyor.

Kara deliklerin ilk etapta nasıl meydana geldiği soru işareti olmayı sürdürüyor.

Araştırmanın ayrıntıları "The Astrophysical Journal" ve "Publications of the Astronomical Observatory of Japan" dergilerinde yayımlandı.

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