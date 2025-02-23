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Teknoloji

Erzurum'da "Kış Bilim Festivali" teknoloji atölye etkinlikleriyle başladı

Erzurum'da açık hava buz heykel sergisi, tiyatro, konser ve teknoloji atölyelerinin yer alacağı "Kış Bilim Festivali" düzenleniyor.

İlhami Erkılıç  | 23.02.2025 - Güncelleme : 23.02.2025
Erzurum'da "Kış Bilim Festivali" teknoloji atölye etkinlikleriyle başladı Fotoğraf: İlhami Erkılıç/AA

Erzurum

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Teknoloji Takımı'nın aralarında bulunduğu kurum ve kuruluşların işbirliğiyle düzenlenen festival, Şükrü Paşa Mahallesi'ndeki Bilim Erzurum'da başladı.

Resmi açılışı yarın yapılacak festivalde, bugün planetaryum ve tiyatro gösterisi, açık hava buz heykel sergisi, konser, animasyon çocuk gösterileri ve teknoloji atölyelerinde aktiviteler düzenlendi.

Festivale aileleriyle gelen çocuklar, etkinliklere yoğun ilgi gösterdi.

Eğlenerek öğreniyorlar

Bilim Erzurum'da eğitmen Abdulkadir Sümbül, AA muhabirine, 4007 TÜBİTAK Kış Bilim Festivali kapsamında öğrencilerin farklı farklı atölyelerde eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi.

Festivale yoğun ilgi ve katılım olduğunu ifade eden Sümbül, şöyle konuştu:

"Öğrenciler, 64 atölye dışında buz heykel sergi alanlarını geziyor, dışarıda eğlenceli aktivitelerle vakit geçiriyor. Deney gösterileriyle öğrencilere eğitim veriyoruz. 6-14 yaş arasında hitap eden etkinlik ve çalışmalar düzenlemekteyiz. Bu etkinlikler daha çok eğlenerek öğreneceği şekilde tasarlanmış. Festivalden amacımız öğrencilere robotik kodlama, siber güvenlik gibi eğlenceli ve öğretici aktiviteler sunmak."

Eğitmen Eren Yalçın ise Elazığ Bilim Merkezi'nden festivale katıldıklarını belirterek, herkesi festivale davet etti.

Festivale ailesiyle gelen Yusuf Hamza Daşdan da festivalin çok güzel geçtiğini anlatarak, "Cam boyama yaptık, deneyler ve teknolojik işler yaptık. Gece lambası yaptık. Burayı sevdim, hep gelmek isterim." dedi.

"Kış Bilim Festivali"nin resmi açılışı, EİT üyesi ülkelerden bilim insanlarının katılımıyla yarın yapılacak.

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