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Teknoloji

Erzurum Büyükşehir Belediyesi çöpten ürettiği elektriği iki katına çıkaracak

Kent merkezinde toplanan çöpten aylık 2,4 megavatsaat elektrik üreten Erzurum Büyükşehir Belediyesi, yakın zamanda faaliyet başlayacak yeni istasyon çalışmasıyla tüm ilçelerin çöplerini elektriğe dönüştürecek.

Tevhid Furkan Nehri  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
Erzurum Büyükşehir Belediyesi çöpten ürettiği elektriği iki katına çıkaracak Fotoğraf: Tevhid Furkan Nehri/AA

Erzurum

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Erzurum-Bingöl kara yolu üzerinde 55 hektarlık alana kurulan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde 2017'de enerji üretimi başladı.

Günlük 330 ton atıktan gerekli ayrışmalarla elde edilen metan gazından aylık 2,4 megavatsaat, yaklaşık 3 bin 500 evin tükettiği kadar elektrik üretiliyor.

Mevcut tesisin üretim kapasitesini artırmak için başlatılan çalışmalarda ise sona gelindi. Yakın bir zamanda kentteki tüm ilçelerin atıklarının toplanarak, kapasitesi artırılması planlanan tesiste elektrik üretiminin iki katına çıkarılması hedefleniyor.

"Geri dönüşümde ülkemizin iddialı şehirleri arasına gireceğiz"

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ömer Faruk Avcı, AA muhabirine, kentteki üç merkez ilçeden toplanan atıklar ile elektrik üretimi yapıldığını söyledi.

Tesise, kaliteli çöp olarak tabir edilen geri dönüşüme ayrılan çöplerin verildiğini ifade eden Avcı, şöyle konuştu:

"Aylık 3 bin 500 dairenin tükettiği elektriği, çöpten kazandırmış oluyoruz. Üretimin artması için tüm ilçelerimizde oluşan atıkların tamamını istasyonumuza getirmeye çalışıyoruz. Yeni istasyon çalışmalarımız tamamlandı. Ramazan ayının sonuna kadar tüm ilçelerimizin çöpünü getirip elektrik üretimini artıracağız. Tüm kentteki atıklarımızla üreteceğimiz elektrik aylık 5-6 bin dairenin ihtiyacı kadar olacak. Belediye olarak en büyük şiarımız, geri dönüşüm. Hedefimiz Erzurum'da geri dönüşüme aktarmadık çöp kalmaması. Geri dönüşümde ülkemizin iddialı şehirleri arasına bu yıl içinde gireceğiz. Bu bağlamda çalışıyoruz."

Üretim iki katına çıkacak, vahşi depolamalar bitirilecek

Düzenli depolama alanında saha amiri olarak görev yapan çevre mühendisi Emre Biçkici ise günlük 50 kamyon çöpün elektriğe dönüştürülme sürecini anlattı.

Çöplerin kantarlarda tartıldıktan sonra ayrıştırma işlemine geçildiğini belirten Biçkici, "Bu işlemlerden sonra organik kısım, düzenli depolama lotlarında depolanıyor ve oluşan metan gazı, 4 metre derinliğindeki borularla çekilerek 5 bin metreküp kapasiteli balonda depolanıyor. Burada homojen şekilde gaz halini alıyor. Çekilen gaz daha sonra hidrojen sülfür gaz tankına alınıyor. Bu şekilde motorlara zarar veren gaz ayrıştırılmış oluyor. Daha sonra gaz yakma jeneratörlerinde yakıldıktan sonra oluşan elektrik, hatlara veriliyor." dedi.

Tesiste her biri 1,2 megavatsaat üretim yapabilen 2 motorun bulunduğunu, üretimin kısa sürede iki katına çıkarılacağını işaret eden Biçkici, bu sayede şehirdeki vahşi depolama alanlarının da yok edileceğini kaydetti.

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