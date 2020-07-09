Euro
7.78
Dolar
6.87
BIST 100
119,101.32
Altın
1,809.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
" Türkiye-Letonya I. Dönem JETCO Toplantısı İmza Töreni ve İş Forumu" Sakarya'da şiddetli patlama
logo
Bilim Teknoloji, Koronavirüs

Elektromanyetik enerjiyle Kovid-19'u etkisizleştiren teknoloji geliştirildi

İTÜ ARI Teknokent'te faaliyet gösteren teknoloji şirketi Smarte, geliştirdiği "Vironance" teknolojisi ile havada asılı, yüzey ve yüzeyin altına tutunmuş olan virüsleri elektromanyetik enerji ile etkisiz hale getiriyor.

Tolga Yanık   | 09.07.2020
Elektromanyetik enerjiyle Kovid-19'u etkisizleştiren teknoloji geliştirildi

İstanbul

Smarte'nin Kovid-19'u etkisiz hale getirmeye yönelik teknolojisinin detayları, Smarte Kurucu Ortağı Melih Ballıkaya ve Smarte Yönetim Kurulu Üyesi Nazım Yavuz'un katılımıyla düzenlenen online toplantıyla duyuruldu. 

Smarte Kurucu Ortağı Ballıkaya, toplantıda yaptığı konuşmada, Kovid-19 ortaya çıktığında insan sağlığını doğrudan tehdit eden bu virüse karşı harekete geçmek istediklerini belirterek, "Vironance teknolojisini binalarda virüs tespiti ve yok edilmesi amacını içeren Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdik. Bu teknoloji; kapsam alanında özel bir elektromanyetik alan oluşturuyor ve virüsleri, çeperlerini titreştirerek etkisiz hale getiriyor. Ayrıca Vironance, H1N1, H3N2, SARS, MERS gibi virüsleri etkisiz hale getirmek için büyük umut vadediyor." ifadelerini kullandı.

"Bulaş riskinin yüksek olduğu alanlara odaklandık"

Vironance teknolojisinin, Sağlık Bakanlığı'nın ISO/IEC Standard 17025 akreditasyonuna sahip ve virüs deneyleri için akredite edilmiş laboratuvarı tarafından çalışmalarının raporlandığını aktaran Ballıkaya, şunları kaydetti:

"Çalışmamızın hem Türk Patent ve Marka Kurumu hem de Avrupa Patent ve PCT nezdinde çok sayıda patent başvurularını gerçekleştirdik. Ortaya koyduğumuz teknolojinin en güçlü yanı insan sağlığına zarar vermeden, virüsleri inaktif hale getirmesidir. Kimyasallardan farklı olarak gıda ile temasında gıdaya herhangi bir zarar vermez. Sadece uygulanan yüzeyde değil, nesnenin derinliklerine iner ve kısa bir süre içerisinde ilgili hacimde virüsü inaktif hale getirir.

Vironance teknolojisinin ülkemizde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte tüketicilerin özellikle mağaza, otel, kafe ve restoran gibi ortak alanlarda sağlık endişelerinin azalacağına inanıyoruz. Bu teknolojinin HORECA, perakende ve turizm sektörlerine katkı sağlayacağını, ihracat gelirlerimizi de artıracağını düşünüyoruz."

Smarte Yönetim Kurulu Üyesi Nazım Yavuz da Vironance teknolojisinin Kovid-19'u etkisiz hale getirdiğine dikkati çekerek, "Bu teknolojiyi hayata geçirirken öncelikli olarak bulaş riskinin yüksek olduğu ve insanların toplu olarak vakit geçirdiği kamu binaları, ofisler, okullar, restoranlar, kafeler, AVM ve perakende zincirleri gibi sosyal alanlardaki sorunu çözmeye odaklandık." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Elektromanyetik enerjiyle Kovid-19'u etkisizleştiren teknoloji geliştirildi
İran'da Kovid-19'dan bir günde 221 kişi hayatını kaybetti
Belçika'da son 24 saatte 87 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Koronavirüsü yenen aile hekimi Faruk Karslı: Çocuğum da hastalığa yakalandığı için daha çok üzüldüm
Koronavirüsü yenen Bakırköy Belediye Başkanından vatandaşlara 'maske takın' uyarısı

Benzer haberler

Elektromanyetik enerjiyle Kovid-19'u etkisizleştiren teknoloji geliştirildi

Elektromanyetik enerjiyle Kovid-19'u etkisizleştiren teknoloji geliştirildi