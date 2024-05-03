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Teknoloji

Dünya'nın manyetik alanının zayıflaması, kompleks yaşamın gelişimini sağlamış olabilir

Araştırmacılar, 591 ila 565 milyon yıl önce Dünya’nın manyetik alanının zayıflamasının, hidrojen iyonu seviyesini azaltarak kompleks yaşamın gelişimine yardım etmiş olabileceğini belirtti.

Aleyna Çil  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
Dünya'nın manyetik alanının zayıflaması, kompleks yaşamın gelişimini sağlamış olabilir

Ankara

ABD'li araştırmacılar, Dünya'nın manyetik alanındaki değişiklikler ile Ediyakaran Dönemi'nde kompleks organizmaların çeşitlenmesi arasındaki bağlantıyı inceledi.

Bu kapsamda, John Tarduno ve ekibi, Brezilya'daki 591 milyon yıllık bir kayaçtan çıkarılan ve yerkabuğunda yaygın bir mineral olan 21 plajiyoklaz kristali numunesinin manyetik özelliklerini analiz etti.

Plajiyoklaz kristallerinin, Dünya'nın mevcut manyetik alan yoğunluğundan yaklaşık 30 kat daha zayıf bir atmosferik basınçta oluştuğunu saptayan araştırmacılar, Dünya'nın manyetik alanının 591 ila 565 milyon yıl önce, 26 milyon yıl boyunca bu zayıf seviyede sabit kaldığını kaydetti.

Önceki araştırmalar, Dünya'da 575 ila 565 milyon yıl önce Ediyakaran Dönemi'nde yaşayan yumuşak yapıdaki organizmaların ciddi ölçüde çeşitlenmesi ile atmosfer ve denizlerdeki oksijen seviyelerindeki artışı ilişkilendirse de bu gelişmenin tetikleyicisini tespit edememişti.

Tarduno ve ekibi ise söz konusu dönemde, Dünya'nın manyetik alanındaki zayıflamanın, görece olarak düşük kütleli Hidrojen iyonlarının uzaya salınımının, atmosferdeki oksijen oranının artarak biyolojik çeşitlenmeyi tetiklemiş olabileceğine işaret etti.

Araştırmanın sonuçları, "The Nature Communications Earth & Environment" dergisinde yayınlandı.


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