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Teknoloji

Dubai uçan taksi hizmeti verilecek ilk şehir oldu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Dubai'nin dünyada uçan taksi hizmeti veren ilk şehir olduğunu duyurdu.

Gülşen Topçu  | 11.02.2024 - Güncelleme : 11.02.2024
Dubai uçan taksi hizmeti verilecek ilk şehir oldu

İstanbul

BAE haber ajansı WAM'ın X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, pilot ve 4 yolcu taşıma kapasitesine sahip uçan taksinin sıfır emisyonlu olduğu kaydedildi.

Maksimum uçuş menzili 161 kilometre, maksimum hızı da saatte 320 kilometre olan uçan taksinin, Dubai Uluslararası Havaalanı yakınında, şehir merkezindeki Downtown'da, Dubai Marina'da ve Palm Jumeirah'da olmak üzere toplam 4 istasyonu olacağı aktarıldı.

Açıklamada, Dubai Uluslararası Havaalanı arası ile Palm Jumeirah arası 45 dakika olan yolculuk süresinin uçan taksiyle 10 dakikaya ineceğine işaret edildi.

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