Euro
7.56
Dolar
6.82
BIST 100
105,138.40
Altın
1,730.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü” dolayısıyla gençlerle buluşma programına katılıyor.
logo
Bilim Teknoloji

Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi

SpaceX'in Amerikalı astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken'i taşıyan Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 31.05.2020
Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi Astronotlor Robert Behnken (solda) ve Douglas Hurley. nasa.gov

Ankara

Dragon'un, UUİ'ye, astronotların yardımına ihtiyaç duymadan otomatik olarak kenetlendiği belirtildi. 

Kenetlenmenin, Çin-Moğolistan sınırından 422 kilometre yükseklikte gerçekleştiği kaydedildi.

Hurley ve Behnken'in bu aşamada UUİ'deki Rus ve Amerikalı mürettebatla bir araya gelmeden önce kaçak ve basınç kontrolleri için beklemeleri gerekiyor.

SpaceX'in Dragon kapsülü ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden dün başarıyla yörüngeye gönderilmişti.

Fırlatış, NASA ve SpaceX'in sosyal medya hesapları başta olmak üzere birçok Amerikan televizyon kanalı tarafından canlı yayınlanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 415'e yükseldi
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 127'ye çıktı
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 38 bin 489’a yükseldi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 105 bin 611'e yükseldi
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 956'ya yükseldi

Benzer haberler

Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi

Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi