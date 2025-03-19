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Teknoloji

Dijital oyun dünyasına yeni kurgulayıcılar yetiştiriliyor

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü bünyesinde düzenlenen kursa katılan 40 kursiyer, dijital dünyaya yeni oyunlar kazandıracak.

Dilek Konuş  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
Dijital oyun dünyasına yeni kurgulayıcılar yetiştiriliyor Fotoğraf: Gökhan Çalı/AA

Kahramanmaraş

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) desteğiyle hayata geçirilen "Dijital Oyun Geliştirme Akademisi Projesi"ne başvuran 96 aday arasından seçilen 40 kursiyer, 6 ay sürecek teorik ve uygulamalı eğitimlere başladı.

Kursiyerler, eğitimin sonunda çeşitli dijital mecralara yeni oyunlar kazandırmanın hedefinde olacak.

KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, AA muhabirine, teknolojik alanda güçlü ülkelerle rekabet edebilmek için değişim ve gelişimi yakından takip ettiklerini söyledi.

Kısa sürede büyüyen ve sürekli gelişen bir sektör olan dijital oyun dünyasına yönelik yeni projeler hazırlanması gerektiğini belirten Bakan, bu kapsamda hazırladıkları 150 bin avro bütçeli "Dijital Oyun Geliştirme Akademisi Projesi"nin DOĞAKA tarafından onaylanarak hayata geçirildiğini hatırlattı.

Rektör Bakan, üniversitelerinin vizyonunu geliştirmek adına güçlü bir eğitim kadrosu ile çalışmaya ve dinamik bir yapı kurmaya devam edeceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz genç ve dinamik bir üniversitedeyiz. Çok hızlı ilerleyen dijital dünyada pastadaki hak ettiğimiz payı almamız gerekiyor. Biz bu alanlara talibiz yani geleneksel alanların yanı sıra özellikle rekabetçiliği yüksek bu teknolojik alanlarda KİÜ olarak yer almaya başladık ve inşallah bu alanlarda yolumuza başarıyla devam edeceğiz. İletişim Fakültemiz içerisinde Dijital Oyun Tasarımı Bölümünü açtık, öğrencilerimizi aldık ve şu anda bu gençler dijital oyun alanında kendi oyunlarını yazmaya başladı. Bu gençleri biz daha nitelikli ve daha rekabetçiliği yüksek alanlara doğru yetiştirme yönünde büyük çaba sarf ediyoruz. Bu gençleri yetiştirirken çok donanımlı cihazları ve laboratuvarları onlarla buluşturmamız gerekiyor."

Çalışmalar kapsamında KİÜ akademisyenlerince hazırlanarak DOĞAKA'ya sundukları projenin onaylandığını ve 40 kursiyerin 30 Ocak itibarıyla eğitimlerinin başladığını ifade eden Bakan, kursun sonunda ortaya çıkacak oyunların çeşitli platformlarda kullanıcılara sunulacağını, böylelikle de sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak personel yetiştirmek istediklerine dikkati çekti.

Eğitimin detayları

Dijital Oyun Tasarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yusuf İslam Bolat da eğitimin 6 ay devam edeceğini, 4 ayının yüz yüze, 2 ayının ise proje geliştirme süreci ile tamamlanacağını söyledi.​​​​​​​

Kursiyerlere 10 alanda eğitim verildiğini anlatan Bolat, "4 aylık süreçte 2 ve 3 boyutlu tasarım ve animasyonu, çizim modellemeyi, oyun geliştirme motorlarını kapsayan geniş bir eğitim sürecimiz olacak. Sonrasındaki 2 aylık eğitim sürecinde ise öğrencilerimizin her biri gruplar şeklinde projelerini geliştirerek son etapta jüri değerlendirmesine sunacak. Proje sonunda ise öğrencilerimizin her birinin geliştirmiş oldukları projeleri tarayıcı oyunları ortamlarında yayınlanmasını planlıyoruz." diye konuştu.

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