Dolar
26.59
Euro
28.88
Altın
1,916.33
ETH/USDT
1,667.00
BTC/USDT
26,457.00
BIST 100
7,632.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale'de çıkan orman yangınından etkilenen alanlar helikopterle havadan görüntülendi
logo
Teknoloji

"Dijital Genç Bilgi Yarışması" 27 Ağustos'a kadar devam edecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) işbirliğinde düzenlenen, 21 Ağustos'ta başlayan ve katılım süreci devam eden "Dijital Genç Bilgi Yarışması" 27 Ağustos'a kadar sürecek.

Mert Davut  | 24.08.2023 - Güncelleme : 24.08.2023
"Dijital Genç Bilgi Yarışması" 27 Ağustos'a kadar devam edecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, "Dijital Genç Bilgi Yarışması" dijital dönüşüme ve yenilikçi teknolojilere ilgi duyan dijital gençlere fırsatlar sunuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TBB işbirliğinde düzenlenen, 21 Ağustos'ta başlayan ve katılım süreci halen devam eden yarışma 27 Ağustos'a kadar sürecek.

Gençlerin dijital dünyayı keşfetmesi ve teknolojiye olan ilgilerini desteklemek amacıyla organize edilen yarışmada, 18-25 yaş grubu katılımcılar, siber güvenlik, yapay zeka, akıllı şehirler, bulut bilişim, yazılım ve blok zincir gibi güncel ve önemli konularda kendilerini sınayabilecekler.

En kısa sürede en çok doğru cevabı veren katılımcılar, 21-24 Eylül tarihlerinde Balıkesir'de yapılacak Dijital Gençlik Kampı'na katılım hakkı elde etmelerinin yanında sürpriz hediyelerin de sahibi olacak.

Yarışmaya ilişkin tüm detaylar ve kayıt bilgilerine "dijitalgenc.cbddo.gov.tr" internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da 65 yaş üstündekiler, özel halk otobüslerinde ücretsiz yolculuğa devam edecek
Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Dışişleri Bakanı Fidan: (Terör örgütü PKK) Bu virüsü inşallah Irak'tan da hep beraber temizleyeceğiz
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine tek yönlü açıldı
Yerinde Dönüşüm Projesi'ne Gaziantep'ten 7 bin 659 başvuru

Benzer haberler

"Dijital Genç Bilgi Yarışması" 27 Ağustos'a kadar devam edecek

"Dijital Genç Bilgi Yarışması" 27 Ağustos'a kadar devam edecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet