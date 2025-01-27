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Teknoloji, Yapay zeka

DeepSeek'in teknoloji hisselerine baskısı, Nvidia'nın piyasa değerini yarım trilyon dolar düşürdü

Çinli DeepSeek'in yapay zeka modelinin rakiplerine göre daha az çip kullanılarak, kısa sürede geliştirilmesi, küresel teknoloji hisselerinde satış baskısına yol açarken, ABD'li çip şirketi Nvidia'nın piyasa değeri 500 milyar doların üzerinde azaldı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
DeepSeek'in teknoloji hisselerine baskısı, Nvidia'nın piyasa değerini yarım trilyon dolar düşürdü

New York

Çinli DeepSeek'in son yapay zeka modelinin diğer uluslararası rakiplerine göre daha az çip kullanılarak ve kısa sürede geliştirilmesi, küresel teknoloji hisselerinde satış baskısına yol açarken, ABD'li çip şirketi Nvidia'nın piyasa değeri 500 milyar doların üzerinde azaldı.

Çinli girişimin, Google ve OpenAI gibi rakiplerine göre daha kısa sürede, düşük maliyetli ve az sayıda çiple geliştirdiği yapay zeka modelinin dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanması, teknoloji hisseleri öncülüğünde satış baskısının derinleşmesine yol açtı.

Model, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması oldu.

Çin'in düşük maliyetli bir yapay zeka modeli çıkarması, başta ABD olmak üzere Batılı şirketlerin sektördeki hakimiyetine ve bu alanda yaptığı büyük harcamalara ilişkin şüpheleri artırdı.

Cuma günü kapanışta 142,62 dolar olan ABD'li çip devi Nvidia'nın hisse fiyatı, bugün 117,26 dolara kadar geriledi. Çip şirketinin hisselerindeki bir günlük kayıp yüzde 18'e yaklaştı.

Nvidia'nın hisseleri Mart 2020'den bu yana en yüksek oranda günlük kaybını görürken, şirketin piyasa değeri de 500 milyar doların üzerinde azaldı.

Şirketin piyasa değerindeki azalma, ABD borsa tarihindeki en büyük günlük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Nvidia, 3 trilyon doların altına inen piyasa değeriyle, dünyanın en büyük şirketleri sıralamasında ikincilikten üçüncülüğe geriledi.

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