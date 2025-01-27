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Ekonomi

Küresel çip şirketlerinin hisselerinde "DeepSeek" sonrası satış baskısı

Çin merkezli DeepSeek'in piyasaya sürdüğü son yapay zeka modelinin diğer uluslararası rakiplerine göre daha az çip kullanılarak ve kısa sürede geliştirilmesinin ardından küresel çip şirketlerinin hisseleri değer kaybetti.

Nuran Erkul Kaya  | 27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
Küresel çip şirketlerinin hisselerinde "DeepSeek" sonrası satış baskısı

Londra

Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği şirketin DeepSeek-R1 modelinin, 2 bin Nvidia çipi kullanılarak ve yaklaşık 5,6 milyon dolar maliyetle geliştirildiği açıklandı.

Google ve OpenAI gibi rakiplerine göre daha kısa sürede, düşük maliyetli ve az sayıda çiple geliştirilen yapay zeka modeli dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlandı. Model, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması oldu.

DeepSeek dalgası, küresel piyasalarda çip şirketlerinin hisselerinde satış baskısına yol açtı.

Hollanda merkezli çip makineleri üreticisi ASML'nin hisseleri yüzde 8 geriledi.

Piyasa öncesi işlemlerde ABD'li çip şirketleri Nvidia ve Broadcom hisselerinde kayıplar yüzde 7'yi bulurken, AMD'nin hisselerindeki düşüş yüzde 4'e yaklaştı.

Hisselerdeki değer kaybı, Intel'de yüzde 3,4, Qualcomm'da yüzde 1,3, Arm'da yüzde 2,4 oldu.

Teknoloji şirketlerinden Microsoft'un hisseleri yüzde 3,3, Amazon'un yüzde 0,24 ve Meta'nın da yüzde 3,47 geriledi.

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